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亞銀：台灣今年GDP增9.5% 幅度、預測值稱冠亞太

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者林勁傑／綜合報導
亞洲開發銀行昨（9）日調升包含台灣等先進亞太經濟體今年經濟成長率預測。路透
亞洲開發銀行昨（9）日調升包含台灣等先進亞太經濟體今年經濟成長率預測。路透

亞洲開發銀行昨（9）日調升包含台灣等先進亞太經濟體今年經濟成長率預測，並大幅上修台灣2026年經濟成長預測至9.5%，稱冠亞太，且調幅為全亞太最大，台灣明年的成長率預估仍可達4%，依然是昔日亞洲四小龍最高。

此外，標準普爾旗下中華信評昨日發表2026年台灣年中信用展望，標普將台灣全年GDP年增率預測由6.3％上修至8.2%；受惠於出口與內需穩健貢獻，強勁的AI需求為帶動經濟成長主因。不過，非科技業出口表現較疲弱，且與科技業差距大；另示警高度仰賴AI浪潮的成長可能帶來新風險。

亞洲今年成長率預測
亞洲今年成長率預測

亞銀發布最新版「亞洲發展展望」報告，把亞太地區分為先進及開發中經濟體，調高先進亞太經濟體今年國內生產毛額（GDP）成長率到2.6%，高於4月預測的2.2%，開發中亞太經濟體成長率預測從5.1%調降到4.9%。

亞銀大幅上調台灣今年GDP成長率預測1.9個百分點，調升至9.5%，不管是成長率預估、還是上調幅度，均為報告所列50個經濟體最高。相較下，新加坡今年GDP成長率預估獲上調0.2個百分點到3.2%，香港調升0.4個百分點至3%，就連同樣受惠AI熱潮的南韓成長率也只調高0.7個百分點，到2.6%。

亞銀指出，台灣仍以出口為經濟成長的主要動力，第1季出口年增35.8%，科技出口更是激增76%。

亞太 亞銀

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