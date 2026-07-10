出口連32紅 創最強6月…四大因素催動續航力

財政部昨（9）日公布6月出口748.3億美元，是歷年最強6月，年增40.3％，累計上半年出口4,166.6億美元，創同期新高。財政部表示，受惠AI風潮，台灣出口續航力十足，年增率已連32紅，遠勝其他主要經濟體。

財政部預估7月出口將落在760億至788億美元間，年增約34％至39％，將無懸念寫下連33紅。

近一年出口統計

6月進口規模達626.3億美元，創歷年單月新高，年增51.8％，其中半導體設備投資更劇增58.9％，反映出口衍生需求擴張，以及國內半導體大廠擴大採購，為後續外銷成長再添馬力；同時國際原物料行情處於高檔，也使進口呈現價量齊揚。

財政部統計處長蔡美娜表示，6月出口表現「強勁有力」，規模748.3億美元，是歷年單月第三高，僅次於今年3月、5月，年增達四成，主要受惠於四大背景因素。首先，全球經濟受中東地緣政治干擾，不過並未偏離成長軌道；其次，AI商機風生水起，使高階晶片、伺服器及關鍵零組件需求動能強勁；第三，行動裝置等科技新品備貨周期啟動；最後，電子產業鏈供需仍緊俏，也引發出口報價調整效應。

蔡美娜說，AI風潮橫掃全球，台灣具先進晶片及高階伺服器製造優勢，帶動國內科技產業掀起一波波外銷榮景，上半年總出口、對五大市場出口規模，都改寫歷年同期紀錄。

與主要經濟體比較，台灣上半年出口年增47.1％，略遜於南韓上半年的48.4％，不過遠優於其他經濟體，中國大陸、香港、新加坡、美國、日本前五月出口，分別年增15.5％、41％、36.1％、14.8％、7.6％。

以續航力來看，台灣出口截至今年6月，已連32紅，表現亮眼，優於新加坡連23紅、日本及香港的連16紅，更遠勝南韓的連三紅。

財政部分析，全球經貿前景仍受地緣政治衝突、美國關稅等不確定因素影響，但隨AI應用拓展，帶動算力及相關供應鏈需求攀升，雲端服務業者積極布建AI基建，及國內半導體廠商加速擴產與升級製程，均挹注台灣出口動能。