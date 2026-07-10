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中研院院士遴選不足額...人才危機縮影

經濟日報／ 記者 陳宛茜

第36屆中研院院士會議昨（9）日選出19位院士，不到足額的一半。2018年中研院院士陳力俊曾在院士審查會議後表示，中研院院士「十年後將真正面臨斷層問題」，十年之期將屆，中研院院士的斷層危機，正是台灣人才危機的縮影。

中研院院士2016年起新增工程科學組，四組最高可選出40名院士，除上屆（2024年），每屆新科院士都在20、21人間徘徊，這一屆更只有19名。中研院院士是台灣學術人才的金字塔頂端，院士的斷層危機，顯示台灣人才問題已從底端升高到頂端。

在此次院士會議專題討論中，國科會主委吳誠文表示，台灣研究生態有「結構性困境」，習慣以量化指標衡量學術與科研成果，研發成果多止步於論文發表，也缺乏具開創性研究。

教育部長鄭英耀則認為，台灣的大學存在「追求小確幸」的文化氛圍。教育部已鬆綁法令，大學卻還是習慣訂量化指標，但「開創性研究必須容忍犯錯和冒險」，而非盲目追求數字。

過去留學熱年代，造就一批在歐美名校留學、教書，享有國際地位的台灣學者。但隨著留學熱消失，具備國際學術聲望的候選人庫嚴重萎縮，而本土人才面臨高教出路少、薪資低等問題，留在學術界意願大幅降低。台灣半導體產業居領先地位，但也導致人才都跑到產業去。

本世紀初的「矽導計畫」，延攬具備晶片系統設計專長的海外學者回台任教。這批返國服務的國際級菁英，讓學子不必出國便能「國際化」，為台灣培養出半導體產業的扎實人才。但如今他們已陸續退休，學術能量正在蒸發中。

中研院 吳誠文 院士

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