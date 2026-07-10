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中研院新科院士 19位入列

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

中研院昨（9）日公布第35屆院士暨名譽院士名單，共選出19位新科院士、三位名譽院士。其中，這一屆有兩位新科院士來自產業界，分別為台積電（2330）技術發展資深副總經理吳顯揚、台達電技術長郭大維；吳顯揚也是台積電第三位中研院院士。

隨著新科院士出爐，中研院院士總數增至302人，名譽院士則增至18人。

中研院院長陳建仁表示，這一屆共有八位女性獲選院士，創歷屆新高，占新科院士比重達42%。院士為終身榮譽職，是國內最高學術榮譽，選舉過程歷經多輪資格審查、院士討論及投票，程序嚴謹。

吳顯揚此次接棒2014年獲選院士的林本堅，及2024年獲選的余振華，成為台積電第三位中研院院士。吳顯揚表示，對於獲選感到很難想像，因為每位候選人都非常優秀，也特別感謝林本堅提名，未來將持續秉持科學精神，在工程領域精進研發，為台灣科技發展貢獻心力。

談及台積電持續領先全球半導體技術，吳顯揚表示，團隊始終抱持戰戰兢兢態度投入下一代製程研發，目前由他負責的1.4奈米製程仍依規劃推進；看好全球半導體產業前景，維持技術領先仍是提升競爭力的關鍵，研發團隊將持續投入新技術開發。

這屆新科院士中，數理科學組共五人，分別為李文卿、李東海、馬國鳳、陳玉如、趙蓮菊；工程科學組六人，包括吳顯揚、宋信文、張翼、郭大維、郭正山、廖楷輝；生命科學組四人，包括丁燕萍、宋青華、孫太平、陳瑞華；人文及社會科學組四人，為李孝悌、李建良、李奭學及黃寬重。

另外，中研院也選出2026年三位名譽院士，分別為美國麻省理工學院能源與氣候副校長王寧怡、美國麻州大學阿默斯特分校傑出教授張逸白，以及美國杜克大學文學教授周蕾。

《中央研究院組織法》第6條規定，中研院院士由現任院士連署或大學、研究機構提名，經選舉籌備委員會、會前討論會討論，全體院士分組通信投同意票，再由評議會分組審查，決定候選人名單，最後提送院士會議，由全體院士投票選出新科院士。

中研院 院士 台達電

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