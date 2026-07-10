我上半年對美出超千億美元 累計對五大市場出口規模飆高

台美貿易關係緊密，財政部昨（9）日發布統計，上半年對美國出超高達1,040億美元，是歷年同期新高，全年對美出超將超過2,000億美元，美國穩坐台灣最大出口國、最大出超國；同時台灣AI相關出口強勁，高度仰賴南韓記憶體，南韓已成台灣最大入超國。

財政部昨日發布6月出口，對五大出口市場齊步向上，累計上半年對五大市場出口規模，皆改寫歷年同期紀錄。

近年對美國出超情況

值得關注的是，台灣上半年總出超974.1億美元，光是對美出超就超過千億美元，寫下驚人紀錄。

財政部統計處長蔡美娜指出，對美國6月出口規模達232.8億美元，寫歷年單月第三高，年增34.8％，已是連35月成長，且出口貨品加速往資通與視聽產品集中，今年上半年占比就達81％，與2023年、AI風潮興起時的占比49％相比，已增加32個百分點，成為對美出超大幅擴張的主要動力。

回顧今年上半年，台灣總出超974.1億美元，蔡美娜分析，在美國積極布局AI領域，及台灣在科技產業分工架構等因素下，使上半年台灣對美國出超已達到1,040億美元，不僅大於總出超，也成為最大出超來源，其中顯示卡跟伺服器，就分別貢獻510億美元、394億美元。

根據主計總處推估，今年整體出超會達2,488億美元，若以對美出超金額超過整體出超總額的態勢來推估，全年對美國出超預計會超過2,000億美元。

隨著對美出口持續成長，上半年美國市場占總出口比重已達32％。

南韓則是台灣最大入超國，上半年入超304.8億美元，主要反映AI榮景下，台灣高度仰賴南韓記憶體。

對於近期南韓記憶體模組價格翻漲、引發產業供需失衡的疑慮，蔡美娜指出，「確實業界有這種聲音」，可能也會帶動部分業者加緊拉貨腳步，不過這在出口數據中很難釐清占比。

另外，6月對中國大陸及香港、東協兩大出口市場，因科技產品買氣活絡，出口值分別為177.7億美元、132.3億美元，皆創下歷年同月最高，分別年增22.2％及47.1％。

對陸港出口已連四月挺住雙位數成長，上半年占總出口比重為23.8%。

對歐洲出口，則同樣受惠資通視聽產品需求，6月出口規模50.7億美元，寫歷年單月第三高，年增48.4％；對日本出口33.2億美元，為歷年單月新高，年增17.7％，除受惠電子零組件、資通與視聽產品需求，也與礦產品出貨自低點回升有關。

另外，若針對出口值超過3億美元以上的單一國家來觀察，6月成長幅度前三大國家，依序是對法國出口年增六倍、對墨西哥增加2.8倍、對愛爾蘭增加1.4倍。