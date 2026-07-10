美國穩居我最大出口、出超國

財政部昨天公布六月出口七四八點三億美元，是歷年最強六月，年增百分之四十點三；累計上半年出口四一六六點六億美元，創同期新高。財政部表示，受惠於ＡＩ風潮，台灣出口續航力十足，年增率已連「卅二紅」，遠勝其他主要經濟體。

六月進口規模達六二六點三億美元，創歷年單月新高，年增百分之五十一點八，其中半導體設備投資大增百分之五十八點九。

財政部統計處長蔡美娜表示，六月出口表現「強勁有力」，主要受惠於四大背景因素。首先，全球經濟受中東地緣政治干擾，不過並未偏離成長軌道；其次，ＡＩ商機風生水起，使高階晶片、伺服器及關鍵零組件需求動能強勁；第三，行動裝置等科技新品備貨周期啟動；最後，電子產業鏈供需仍緊俏，也引發出口報價調整效應。

蔡美娜說，ＡＩ風潮橫掃全球，台灣具先進晶片及高階伺服器製造優勢，帶動國內科技產業掀起一波波外銷榮景，上半年總出口、對五大市場出口規模，都改寫歷年同期紀錄。其中上半年我對美國出超高達一○四○億美元，是歷年同期新高，全年對美出超將超過兩千億美元，美國穩居台灣最大出口國、最大出超國。

蔡美娜指出，我對美國六月出口值二三二點八億美元，創歷年單月第三高，年增率百分之卅四點八，連續卅五個月上升，出口貨品加速往資通與視聽產品集中，今年上半年占比達百分之八十一。

至於南韓則是我國最大入超國，上半年入超三○四點八億美元，主要反映我高度依賴南韓製造的記憶體。近期南韓記憶體模組價格翻漲，引發產業供需失衡的疑慮，蔡美娜指出，「確實業界有這種聲音」，可能也會帶動部分業者趕快去拉貨，但這在出口中很難釐清占比。