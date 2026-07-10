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風險依舊 IMF再降全球經濟成長預測

聯合報／ 國際中心／綜合報導
國際貨幣基金（IMF）。路透
國際貨幣基金（IMF）。路透

國際貨幣基金（ＩＭＦ）八日再下修今年全球經濟成長預測，從四月預測的百分之三點一降至百分之三。ＩＭＦ研究部副主任布魯克斯說，中東情勢新發展，凸顯全球經濟展望的高度不確定及風險。

今年以來ＩＭＦ二度下修全球經濟預測，成長率低於去年。ＩＭＦ也預測今年全球通膨將加快至百分之四點七，高於先前預估。

ＩＭＦ是在七、八日美伊又互轟前更新世界經濟展望報告，布魯克斯受訪表示，ＩＭＦ將密切關注最新發展。布魯克斯預期，中東戰事帶來的影響約在三個季度內逐步緩和，但因此衝擊油價上漲和通膨預估升高的情況，仍可能進一步打擊全球經濟。

目前整體經濟成長下修幅度仍屬溫和，主因在於人工智慧（ＡＩ）相關需求帶動的成長動能，部分抵銷中東戰事帶來的衝擊。

而這一波ＡＩ商機又以台灣受惠程度最明顯。亞洲開發銀行昨發布最新版「亞洲發展展望」報告，調升包括台灣的先進亞太經濟體今年經濟成長率預測，並大幅上修台灣今年經濟成長預測至百分之九點五、稱冠亞太，且調升幅度為全亞太最大。

台灣明年的成長率預估仍可達百分之四，依然是昔日亞洲四小龍最高，主因就是ＡＩ熱潮將持續提振台灣經濟。

亞銀指出，台灣仍以出口為經濟成長的主要動力，第一季出口年增百分之卅五點八，科技出口更是激增百分之七十六，而薪資調升及股市上漲，支撐民間消費，全球ＡＩ熱潮在今年底前預料將延續出口引領的成長，並且提振ＡＩ基礎設施與硬體的投資。

亞銀維持台灣明年經濟成長率預測在百分之四，因全球ＡＩ需求預料將逐漸回歸正常，但依然分別高於香港的百分之二點五、新加坡的百分之二點四，及南韓的百分之二。

亞銀提醒，亞洲經濟前景的下行風險依然顯著，包括中東衝突再度升級、能源市場不確定性拉長、全球金融情勢更緊俏、全球股市大幅回檔、ＡＩ相關類股估值重估、貿易政策不確定性升高、糧食價格壓力，以及中國大陸房市不景氣惡化。

IMF 中東 通膨 亞銀 出口

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