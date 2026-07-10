南韓央行：有必要適時升息

南韓央行「韓國銀行」（ＢＯＫ，下稱韓銀）總裁申鉉松九日指出，他認為有必要適時升息，且韓銀將考慮各種因素，包含通膨高於目標及其他金融風險。

申鉉松在南韓國會一場會議發表上述言論。他說，在半導體產業周期與中東地緣政治緊張舒緩下，南韓經濟有望保持穩定成長。

申鉉松表示，「我認為，有必要在適當的時候升息。我們需考慮像通膨高於目標、經濟成長改善和金融穩定的風險延長等因素」。

有國會議員問道，上述言論是否代表韓銀將採取一項重大舉措（即宣布升息），申鉉松並未多做詳述，僅答道他「只是提供一個一般的背景」。

韓銀的貨幣政策委員預定十六日決定基準利率。

申鉉松表示，中東（戰事）相關因素雖有所舒緩，但鑒於先前成本增加帶來的影響仍在，預料通膨在相當長一段時間將保持高檔。

對於外匯匯率的波動，申鉉松認為，韓元兌美元匯率有可能走強。

他說，韓元近來兌美元下跌出於市場預期美國的貨幣政策將有所變化，和外資重新平衡與調整他們在南韓的投資組合；南韓並不缺乏流動性，運用像貨幣交換等措施。

申鉉松指出，當流動性匱乏時，貨幣交換是提供流動性的措施之一，但「目前的情況，我們（南韓）不缺流動性」；近來外資拋售的情況可望今年稍晚有所緩解；尤其南韓晶片製造商的營業利潤展望正持續上調，南韓政府也正致力改善資本市場政策。