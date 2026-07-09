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兆豐證券公益講座 提升新住民理財與防詐知識

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

兆豐證券為提升新住民金融識能與防詐意識，連兩年與「新住民家庭成長協會」合作舉辦「金融防詐公益講座」，今年分別於台中及新北兩地開講，共吸引逾70位新住民朋友參與。

兆豐證券董事長陳佩君表示，金融素養是建立個人與家庭財務安全的重要基礎。兆豐證券長期投入金融教育的推廣，從校園、社區到多元族群，透過分眾化課程設計，協助不同背景民眾建立正確的理財觀念及風險意識。

今年講座聚焦於「基礎投資理財觀念及投資風險講解」與「常見投資詐騙態樣暨防詐知識」，由兆豐證券專業講師介紹股票與ETF等基礎投資工具；並解析常見的假投資、假群組、保證獲利等詐騙手法。

多位學員回饋指出，過去因不熟悉投資商品而卻步，透過這次講座，不僅建立投資概念，更學會辨識投資陷阱的技巧，對於日後財務規劃及資產保護非常有用。

新住民家庭成長協會表示，新住民在台生活及就業過程中，對金融資訊及投資商品的理解，常受到語言、文化及資訊落差影響，更需要貼近生活的金融教育支持，透過與兆豐證券合作，專業講師運用實用案例，協助新住民認識基礎理財觀念、投資風險及防詐重點，提升自我保護能力，讓金融教育真正走進新住民家庭的日常生活。

根據證交所「反詐騙專區」統計，近年常見詐騙手法仍以假投資群組、偽冒名人為主。兆豐證券提醒投資人務必「接獲訊息先查證、保證獲利藏風險」，有疑問第一步撥打警政署165專線進行確認。

兆豐證券未來將持續響應證交所推動的「5D反詐行動」五大面向，強化業務面的防詐機制；同時持續推動金融教育，從源頭降低受騙風險。協助更多民眾建立正確理財觀念與風險意識，降低金融詐騙的發生率，打造更具韌性的金融安全網。

兆豐 新住民

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