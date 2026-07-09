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對美出口增幅亮眼 財部估全年對美出超逾2000億美元

中央社／ 台北9日電

今年上半年出口規模寫新高紀錄，尤其對美出口增幅表現最亮眼。財政部官員表示，上半年台灣對美國出超達1040億美元，首度突破千億美元水準，預估今年對美出超將逾2000億美元規模。

財政部今天公布6月海關進出口貿易初步統計，6月出口748.3億美元、進口626.3億美元，分別為歷年單月第3高與新高，年增率分別為40.3%、51.8%。

財政部統計處長蔡美娜提及，上半年台灣對美國出超達1040億美元，為歷年同期新高，且以往上半年從來沒有突破千億美元，使得今年對美出超可能會超過2000億美元規模。

整體而言，她分析，若將台灣上半年出口表現與主要經濟體最新資料作比較，台灣前6月出口年增47.1%，南韓前6月出口年增48.4%，香港前5月年增41%，新加坡前5月年增36.1%，中國前5月年增15.5%，美國前5月年增14.8%，日本前5月年增7.6%。

蔡美娜說，換句話說，台灣與南韓在國際間都是佼佼者，且遙遙領先其他經濟體。在續航力方面，台灣的表現是各經濟體中最優越的，因為到目前為止，台灣的上升週期已連續32個月，優於新加坡的23個月、日本與香港的16個月、南韓的13個月，以及美國與中國不到10個月。

至於7月出口表現，蔡美娜說明，根據往年同期數據推估，過往7月出口表現會比6月好一些，預估7月出口值將介於760億至788億美元間，可望是歷年單月第3高，甚至刷新第2高紀錄，年增率預估介於34%至39%之間。

財政部 出口 美國

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