上半年5大市場出口值同步創新高 對美年增69%最佳

財政部今天公布最新進出口統計，上半年對5大市場出口值均刷新同期新高紀錄，其中對美國出口年增69%最佳，同時，上半年對美出超1040億美元，亦創同期新高。

財政部今天公布6月海關進出口貿易初步統計，6月出口748.3億美元、進口626.3億美元，分別為歷年單月第3高與新高，年增率分別為40.3%、51.8%。

觀察5大市場表現，財政部統計處長蔡美娜分析，6月可以說是齊步向上，包括對日本、美國、歐洲出口值都高居歷年單月前3名。

蔡美娜提到，上半年對5大市場出口規模均創歷年同期最高紀錄，尤其對美國、歐洲、東協地區年增率達69%、55.7%、55.4%，均為有史以來同期最強勁的成長幅度。

她說明，上半年台灣對美國出超達1040億美元創同期新高，為最大出超來源國，當中顯示卡、伺服器分別貢獻510億美元、394億美元；南韓則是最大入超國，達305億美元，反映台灣高度仰賴南韓製造的記憶體。

進一步檢視，6月對美國出口232.8億美元，為歷年單月第3高，年增34.8%，已是連續35個月正成長。蔡美娜觀察，對美出口貨類加速往資通與視聽產品集中，前6月其占比達81%，相較112年人工智慧（AI）風潮開始興起時占比49%，增加32個百分點，造就對美出超大幅擴張的動力來源。

蔡美娜表示，同樣受惠資通與視聽產品需求，6月對歐洲出口50.7億美元，為歷年單月第3高，年增48.4%；6月對日本出口33.2億美元，創單月新高，年增17.7%，除了受電子零組件、資通與視聽產品帶動，也與礦產品出貨自低點回升有關。

6月對中港出口177.7億美元，為歷年同月新高，年增22.2%；6月對東協出口132.3億美元，亦為歷年同月新高，年增47.1%。

此外，蔡美娜補充，觀察出口值超過3億美元的單一國家表現，6月成長幅度最大的前3名分別為法國、墨西哥、愛爾蘭，年增率分別為6倍、2.8倍、1.4倍。