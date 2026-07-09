經部百億建新大樓！新場址位於「這路口」黃金地段 2031年底完工進駐

經濟部終於要蓋新大樓了。經濟部9日舉行「新建辦公廳舍統包工程」動土典禮，新的辦公大樓場址位於台北市愛國東路與杭州南路口，基地面積約1.9公頃，整體規劃為1幢3棟建築，地下3層，A棟地上23層、B棟地上16層、C棟地上4層，總樓地板面積超過11萬平方公尺，總經費104.3億元。預計2031年11月所有機關完成進駐。

經濟部表示，行政院於2022年核定「新建辦公廳舍中長程個案計畫」，並核准使用臺北市華光特區特三基地作為新址，推動本案興建計畫。並已於2026年7月申報開工，2031年11月所有機關完成進駐。

依規畫，經濟部新場址除辦公空間外，亦規劃民眾服務櫃台、商業設施、會議中心、資訊機房、托育中心，以及具災害應變功能之多功能會議空間，以提升整體行政服務效能與公共服務機能。

經濟部表示，現有辦公廳舍因屋齡老舊、空間分散，已無法滿足各單位長期辦公需求。經濟部長龔明鑫受訪表示，新辦公大樓除了容納經濟部本部，包括投資促進司、投資審議司及國營事業管理司，將移回新辦公場址。另外，產發署、中企署、能源署也要移回本部。

龔明鑫在動土典禮致詞時表示，經濟部新建辦公大樓計畫推動歷程不易，他回憶自己在2017年、2018年來經濟部擔任次長時，第一次踏入目前經濟部辦公廳舍，「確實有些驚訝」，心裡想在想，經濟部是國家的重要部會，怎麼辦公建築物是這樣的狀態？但公有建築物的改建並不容易，尤其涉及土地、經費及跨機關協調，需要長時間推動，後來前部長王美花積極爭取興建經濟部新大樓，計畫才得以進行。

龔明鑫說，在擔任國家發展委員會主任委員期間，也協助爭取相關基地，這是一塊非常珍貴、非常漂亮的土地，王美花也不只是希望有一棟辦公大樓，而是希望這棟建築能夠具備循環、永續、節能等理念，在各方努力之下，終於於2022年9月7日正式核定新建計畫。

龔明鑫強調，作為國家重要的經濟發展與產業政策推動部會，經濟部新建大樓將融合智慧科技與永續理念，並取得多項認證指標，包括鑽石級綠建築標章、建築能效1+級、智慧建築標章，以及低碳建築相關標章。