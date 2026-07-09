標普上修台灣2026年GDP成長率 高度仰賴AI浪潮成長帶來新風險？

標普旗下中華信評9日發表2026年台灣年中信用展望，標普將台灣全年GDP預測由6.3％上修至8.2%；受惠於出口與內需的穩健貢獻，強勁的AI需求為帶動經濟成長的主因。不過，非科技業出口表現較為疲弱，且與科技業差距大；另示警高度仰賴AI浪潮的成長可能帶來新的風險。

國際評級機構標普最新對台灣GDP成長率預測為8.2%，相較第1季時所預測的6.3％上修，並預估央行今年政策利率維持2%，匯率為31.5。中華信評副首席分析師蔡怡君表示，強勁的AI相關需求為帶動經濟成長的主因。不過，台灣企業面臨的主要風險也包括出口貢獻占比在AI帶動下持續升高，可能會帶來新的隱憂。

其他風險還有融資需求、中國大陸經濟、全球貿易政策波動加劇、地緣政治、科技涉及AI所帶動的技術革新使地緣政治分裂的現象加劇，以及氣候變遷。

中華信評指出，過去六個月企業評等的負向淨評等趨勢大致維持穩定。金融服務業的淨評等趨勢差異略為擴大，主要反映因併購活動增加而升高的不確定性，以及大型官股金控兆豐金營運狀況弱化。

科技業評等方面，中華信評對未來一年預期儘管消費性電子產品的需求偏低，但AI資本支出的成長將帶動半導體與AI伺服器產品的需求，進而顯著提升潛在獲利能力。風險包括AI目前的現金轉化程度相對較低、能源成本偏高以及地緣政治衝突等因素，可能導致資料中心建設趨緩，進而使高階晶片與伺服器需求降低。記憶體短缺與價格飆升情勢可能更為嚴峻，使消費性電子產品與機房設備等產業的利潤率面臨壓力。

貨櫃航運也方面，燃油附加費、全球貨櫃航運的強韌需求以及因中東衝突而受限的運能等，皆為2026年運價費率走高的支持因素。受評台灣貨櫃航運業者的獲利能力可能會提高，並得以維持業已改善的資本結構。但擴大船隊規模並符合日益嚴格的排放環保法規，購買新船舶的資本支出仍然偏高。