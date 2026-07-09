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財政部：上半年總出口4166億美元 年增47.1%

中央社／ 台北9日電

財政部官員今天表示，今年上半年出口4166.6億美元創新高，年增47.1%，且若觀察第2季11項主要出口貨品表現，傳產貨類已逐漸走出外銷谷底，總出口結構分化的態勢可望慢慢獲得改善。

財政部今天公布6月海關進出口貿易初步統計，6月出口748.3億美元、進口626.3億美元，分別為歷年單月第3高與新高，年增率分別為40.3%、51.8%，進出口相抵後，6月出超122億美元，較去年同期增加1.4億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，6月出口表現依然強勁有力，連續32個月正成長背後有4個因素，首先是全球經濟雖受中東地緣政治動盪干擾，但至今並未偏離成長軌道；第2是受惠於人工智慧（AI）商機風生水起，高階晶片、伺服器及關鍵零組件需求動能強勁；第3是行動裝置等科技新品的備貨週期陸續啟動；最後是電子產業鏈供需緊俏，引發出口報價的調漲效應。

進口方面，蔡美娜提到，主要反映AI供應鏈全球分工、出口衍生需求的擴張、台灣半導體大廠擴大採購，以及受到國際原物料行情持續處於高檔等影響。

回顧上半年出口概況，蔡美娜說，在AI風潮橫掃全球及台灣製造優勢帶動下，科技產業興起新一波外銷榮景，上半年總出口4166.6億美元為歷年同期新高，年增47.1%則為史上同期次高，僅落後99年上半年49.2%的增幅。

蔡美娜表示，第2季出口2209.3億美元，首度超過2000億美元水準，年增率達43.7%，較行政院主計總處預測數小幅低0.7個百分點，其中，電子及資通產品年增56.9%，其餘貨類年增9.4%，為連續7季正成長，且增幅及規模值均為近4年最佳水準，反映傳產貨類逐漸走出外銷谷底，而總出口結構分化的態勢亦可慢慢獲得改善。

進一步檢視6月11項主要出口貨品，呈現8升3降。蔡美娜表示，基本上科技產品出口維持強勢，而傳統產業則持續朝向平穩復甦的方向發展。

蔡美娜說明，電子零組件受惠於半導體先進製程晶片需求強勁，以及記憶體的結構性供需失衡與售價上漲影響，6月出口253.9億美元，創單月第2高，年增32.8%；資通與視聽產品因AI應用持續擴散，無論是顯示卡、伺服器、交換器與路由器的發貨都接連不斷，6月出口339.2億美元，為歷年單月第3高，年增72.3%。

蔡美娜表示，整體資通與視聽產品、電子零組件6月出口年成長幅度達52.9%，其餘傳產貨類平均也較去年同期增加6.9%，為連續4個月正成長。

蔡美娜分析，傳產貨類表現最好的是電機產品，6月出口年增23%，主要是各國積極建置資料中心、電網升級等基礎建設；礦產品受國際油品行情拉抬，年增20%；機械年增14.8%，反應國際競相擴充半導體廠；光學及精密儀器年增6.9%，則受惠於頻譜分析儀、計量檢查儀器外銷南韓、東協與中港都有亮麗成績。

蔡美娜說，至於基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品因基本面沒有明顯改善，6月出口分別小幅年減1.3%、0.4%。

財政部 出口

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