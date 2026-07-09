總統：8年投資千億 推動中小微企業升級轉型

總統賴清德今天說，歡迎台商回台投資，跟台灣一起打造更具韌性與競爭力的台灣；政府正積極研擬「中小微企業轉型升級發展條例」草案，規劃在未來8年內，增加投入新台幣1000億元預算，推動中小微企業升級轉型，與高科技產業共同發展，形成更強、更穩健的產業鏈。

賴總統今天在總統府接見「世界台灣商會聯合總會第32屆回國訪問團」，他說，台商不僅在海外努力打拚事業、帶領企業走向世界，也始終心繫家鄉發展，協助台灣與世界接軌。

他表示，去年花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖溢流事情，世界台灣商會聯合總會在第一時間發動募款，募資近千萬元來協助重建工作，非常感謝大家對台灣的大力支持。

他指出，這幾年，政府努力打造更完善的投資與發展環境，像是2019年推動的「投資台灣三大方案」已延長到明年，並擴大適用範圍至全球台商與外商；同時政府積極改善水、電、土地、人力、人才等投資條件，並推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，希望吸引更多人才、資金與技術來到台灣，為產業注入更強勁的動能。

總統說，他知道台商非常關注國內產業的升級轉型，政府除了推動「AI新十大建設」，協助百工百業導入人工智慧應用，也正積極研擬「中小微企業轉型升級發展條例」草案，規劃在未來8年內，增加投入1000億元預算，推動中小微企業升級轉型，與高科技產業共同發展，形成更強、更穩健的產業鏈。

他表示，政府和民眾一起打拚，也逐步展現成果。去年台灣經濟成長率達到 8.76%，今年第一季達到14.55%，今年全年估計可達到9.64%，預估明年台灣就可以進入世界前20大經濟體。另外，今年的世界競爭力排名，台灣排名全球第4，創下歷年來最好成績。

總統說，台灣更降低對單一市場的依賴，積極走向世界。2010年台灣對外投資有83.8%在中國，但在去年已經降到3.7%。現在美國已成為台灣第一大投資國，也是台灣最大的出口市場。台灣對日本、歐洲及新南向國家的投資都穩健成長，邁向「立足台灣、布局全球、行銷全世界」目標，也是台商在世界布局的結果。

總統表示，感謝台商長年深耕海外市場、拓展商機，並持續累積國際信任，讓世界看見台灣的實力與價值；未來政府會繼續做產業最堅實的後盾，也歡迎台商能夠回台投資，一起打造更具韌性與競爭力的台灣。