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越南迎Doi Moi 2.0新時代 富邦投信：下一個亞洲之虎正崛起

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
過往納入富時羅素新興市場指數三年後表現。資料來源：Bloomberg 富邦投信整理 資料日期：2016/6/27~2025/9/19
過往納入富時羅素新興市場指數三年後表現。資料來源：Bloomberg 富邦投信整理 資料日期：2016/6/27~2025/9/19

全球供應鏈重組持續推進，新興市場再度成為國際資金關注焦點。在關鍵評論網（TNL Mediagene）舉辦的「錢進越南新浪潮 掌握新興市場投資密碼」論壇中，富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南正站在新一輪經濟轉型的重要起點，不僅正式邁入「Doi Moi 2.0」發展階段，更同步迎來產業升級、重大基礎建設及資本市場國際化等多項利多，未來有望複製亞洲四小龍崛起經驗，成為全球最具潛力的新興市場之一。

陳仲愷指出，越南自1986年推動「Doi Moi（革新開放）」政策以來，逐步由計畫經濟轉向市場經濟，加入東協、WTO並簽署多項自由貿易協定，成功奠定出口導向經濟基礎。如今政府宣布啟動「Doi Moi 2.0」，並提出2026年至2030年每年GDP成長10%的目標，透過公共建設、行政改革及吸引外資等政策，推動經濟朝科技、創新及高附加價值製造轉型，開啟下一階段成長循環。

越南近年持續受惠全球供應鏈重組，憑藉地理位置優越、人口結構年輕、人力成本具競爭力、政治環境穩定，以及已簽署19項自由貿易協定等優勢，吸引全球科技大廠持續加碼投資，包括蘋果、三星、富士康，以及Google、高通等國際企業相繼擴大布局。同時，越南也積極發展半導體產業，從晶圓製造、封裝測試到AI研發逐步建立完整產業鏈，可望帶動整體製造業升級，朝「世界工廠2.0」邁進。

除了產業投資持續升溫，越南亦加速推動大型基礎建設，包括預計今年第4季啟用首階段的隆城國際機場，以及規劃於年底前動工的南北高鐵計畫，未來將串聯河內與胡志明市兩大經濟核心，提升物流效率及區域整合能力，進一步強化越南作為東南亞製造及商業樞紐的重要地位。

資本市場方面，陳仲愷表示，越南今年正式獲富時羅素（FTSE Russell）確認升級為次級新興市場，並預計自2026年9月起分四階段完成納入全球指數，可望吸引追蹤指數的國際被動資金逐步進場，市場預估潛在流入金額近百億美元。參照過往新興市場國家入富經驗，納入後三年平均報酬率達48.2%。之後隨著國際資金配置比重提升，將有助於改善市場流動性、提高國際能見度，並帶動越南資本市場評價向上重估，成為支撐股市中長期行情的重要動能。

亞洲四小龍過去成功崛起的重要關鍵，包括出口導向、高科技產業發展、完善基礎建設及持續吸引外資等，越南目前正逐步具備相同條件。隨著產業升級、人口紅利、外資持續流入及資本市場改革同步推進，越南有望迎來下一個黃金發展階段。對於看好新興市場長期成長趨勢的投資人而言，建議可透過富邦越南ETF掌握越南大型龍頭企業及經濟成長契機，參與越南長線發展紅利。

越南 富邦投信

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