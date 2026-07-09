經濟部砸230億輔導產業AI轉型 估2028年突破2萬家、AI普及率50%

AI轉型已成企業競爭力。經濟部整合旗下各單位AI轉型相關預算兩年230億元，成立「產業競爭力輔導團」，從企業需求三階段，積極協助企業導入AI，目標2028年輔導突破2萬家，帶動500億元產值。

經濟部產發署9日舉辦「產業競爭力輔導團推動成果發表」記者會，由產發署領軍，整合商業署、中企署、貿易署、技術司等資源，加上遍地全國的法人，共同成立「產業競爭力輔導團」。產發署長邱求慧表示，中小企業及傳產對AI轉型需求高，不知道如何導入AI，也擔心成本過高、門檻太高，因此企業只要向輔導團提出任何的需求，都能獲致協助，不用一個單位一個單位去找。

邱求慧也說明三階段輔導。第一階段是鼓勵企業透過公法人、公協會診斷輔，先掌握企業的現況與需求，邱求慧說，此階段設計為「低門檻」，企業只要出1萬元，診斷輔導19萬元由政府出。第二階段AI應用導入，協助企業建置AI軟硬體，免費參加產業AI應用人才培訓等，此階段政府每家補助10萬元或人才培訓12萬元。

第三階段則是研發轉型補助。提供受到美國關稅政策影響製造業研發創新及設備汰舊換新，個案補助500萬元，產業聯盟每案補助4,000萬元，但企業須自籌一半。簡言之，AI三階段轉型輔導是整合經濟部資源，依企業轉型需求程度，給予不同輔導。三階段輔導皆以兩年預算共230億元。

產發署指出，去年10月成立「產業競爭力輔導團」，積極協助企業導入AI，截至目前已輔導9,249家企業，帶動產值為232億元，其中93%為中小企業，7%為大企業。服務業占六成，製造業則為四成。服務業以批發零售最，製造業則以金屬製品、機械設備最多。

邱求慧指出，原先訂定2028年輔導家數達1.4萬的目標，如今執行進度超前，預期可望突破2萬家，同時2028年企業AI普及率達到50%。