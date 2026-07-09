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海尼根攜手屏大、屏科大推青年孵育計畫 實習津貼最高4萬元

文／ 海尼根台灣 提供

南部學生不用北漂，也有機會在畢業前接軌跨國企業。持續深耕台灣、投入屏東在地發展的海尼根台灣，今年首度攜手國立屏東大學、國立屏東科技大學簽署產學合作備忘錄（MOU），共同啟動「海尼根青年孵育計畫」，將跨國企業人才培育資源帶進屏東。

計畫不限科系，開放兩校大三以上學生（含碩士生）申請。第一階段獲選者可獲5,000元獎學金，並有機會取得海尼根屏東酒廠實習優先面試資格；完成兩個月實習後，最高可獲4萬元實習津貼，提前累積跨國企業實戰經驗。

海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋表示，海尼根長期深耕屏東，除持續投入在地生產與永續發展，也積極培育人才，希望透過獎學金、企業培育及實習機制，縮短學用落差，讓南台灣青年不受地理限制，也能接軌國際職場，為地方培育具全球競爭力的人才。

產官學共創 青年留屏新模式

簽約儀式中，屏東縣副縣長鄞鳳蘭表示，青年孵育計畫將國際資源與全球視野帶進屏東，是政府、企業與學校攜手打造青年留屏、在地共好的最佳案例。屏東科技大學校長張金龍與屏東大學校長陳永森也肯定此次合作，認為透過產學合作，可強化學生實務能力，打造與世界接軌的人才培育平台。

完成培育並通過甄選的學生，將進入海尼根屏東酒廠實習，參與跨部門專案、了解國際酒廠營運流程，培養專業能力、團隊合作及跨文化溝通力，為未來職涯奠定基礎。

屏東縣政府副縣長鄞鳳蘭(右一)、國立屏東大學校長陳永森(右二)、國立屏東科技大學校長張金龍(左二)、海尼根台灣董事總經理Suraen De Silva(中)、海尼根台灣供應鏈總監pieter(左一)共同簽署MOU。 圖／海尼根台灣 提供
屏東縣政府副縣長鄞鳳蘭(右一)、國立屏東大學校長陳永森(右二)、國立屏東科技大學校長張金龍(左二)、海尼根台灣董事總經理Suraen De Silva(中)、海尼根台灣供應鏈總監pieter(左一)共同簽署MOU。 圖／海尼根台灣 提供

「海尼根青年孵育計畫」將於7月10日至7月31日開放報名，對象為國立屏東大學、國立屏東科技大學大三以上在學學生（含碩士生），前一學期學業成績平均80分（含）以上、操行成績80分（含）以上，且在學期間無記過處分。加分項目：具備基本英文能力，CEFR B1（含）以上並持有相關證明者。

符合資格者皆可申請，把握在學期間接軌外商、累積國際職場經驗的機會。

● 報名網址：https://forms.gle/9xGzKmgBJhvwTqD38
● 更多資訊海尼根台灣官方社群https://www.instagram.com/heinekentaiwan/

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