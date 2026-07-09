AI產業帶動分工與需求 6月出口748.3億美元、上半年進出口寫同期新高

財政部9日公布最新統計，6月出口748.3億美元，為歷年單月第3高，年增40.3％、連續32個月正成長；進口626.3億美元創單月新高，年增51.8％。財政部分析，主因為AI產業之全球分工、出口衍生需求與資本設備購置強勁，以及國際原物料行情居高，累計1至6月出口增47.1％、進口增40.3％，規模值均為歷年同期新高。

主要貨品出口以資通與視聽產品、電子零組件分別年增72.3％、32.8％較為突出，併計成長52.9％，其餘貨類出口平均增加6.9％，其中電機產品、機械各年增23.0％、14.8％，礦產品出口受油品價格推升，亦增20.0％，基本金屬、塑橡膠及其製品則因市場需求偏弱，出口小幅下滑。累計1至6月資通與視聽產品、電子零組件出口值皆為歷年同期新高，兩者併計增63.5％，占總出口比重達78.7％。

對主要市場出口同呈兩位數升幅，以對歐洲年增48.4％、對東協增47.1％較高，對美國、中國大陸與香港、日本各增34.8％、22.2％、17.7％；對總出口成長之貢獻率以美國28％最高，東協20％居次，對墨西哥出口年增2.8倍，貢獻率亦達18％。上半年對五大市場出口規模均創歷年同期最高，年增率以對美國成長69.0％最佳，對歐洲、東協分別增55.7％、55.4％，對日本、陸港各增25.7％、25.2％。

展望未來，全球經貿前景仍受地緣政治衝突、美國關稅政策調整等不確定因素影響，惟隨人工智慧應用持續拓展，帶動算力及相關供應鏈需求攀升，雲端服務業者積極布建AI基礎建設，以及國內半導體廠商加速擴充產能與升級製程，均挹注我國出口動能，下半年可望延續成長態勢。