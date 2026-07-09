美伊衝突再起…經濟部：國內油氣供應無虞 冬季備案已就位

南部學生不用北漂，也有機會在畢業前接軌跨國企業。持續深耕台灣、投入屏東在地發展的海尼根台灣，今年首度攜手國立屏東大學、國立屏東科技大學簽署產學合作備忘錄（MOU），共同啟動「海尼根青年孵育計畫」，將跨國企業人才培育資源帶進屏東。 計畫不限科系，開放兩校大三以上學生（含碩士生）申請。第一階段獲選者可獲5,000元獎學金，並有機會取得海尼根屏東酒廠實習優先面試資格；完成兩個月實習後，最高可獲4萬元實習津貼，提前累積跨國企業實戰經驗。 海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋表示，海尼根長期深耕屏東，除持續投入在地生產與永續發展，也積極培育人才，希望透過獎學金、企業培育及實習機制，縮短學用落差，讓南台灣青年不受地理限制，也能接軌國際職場，為地方培育具全球競爭力的人才。 產官學共創 青年留屏新模式 簽約儀式中，屏東縣副縣長鄞鳳蘭表示，青年孵育計畫將國際資源與全球視野帶進屏東，是政府、企業與學校攜手打造青年留屏、在地共好的最佳案例。屏東科技大學校長張金龍與屏東大學校長陳永森也肯定此次合作，認為透過產學合作，可強化學生實務能力，打造與世界接軌的人才培育平台。 完成培育並通過甄選的學生，將進入海尼根屏東酒廠實

2026-07-09 16:53