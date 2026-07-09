台日烏三方優勢 錦明簡豪廷：加速無人系統國際發展

錦明實業總經理簡豪廷表示，台灣擁有完整的半導體、電子零組件、精密製造及供應鏈整合優勢；烏克蘭累積豐富的無人系統、通訊技術及高強度環境下的應用與實測經驗；日本則在品質管理、系統驗證及產業落地方面具有深厚基礎。若3方發揮互補優勢，將有助於縮短技術商品化時程，加速自主無人系統於國際市場發展。

錦明實業今天發布新聞稿指出，簡豪廷在7月6日受邀出席在東京日本外國特派員協會（ForeignCorrespondents' Club of Japan, FCCJ）舉行的「日本－烏克蘭無人機產業聯盟（Japan-Ukraine Drone Cluster,JUDC）」啟動記者會，並登台與在日烏克蘭商工會議所（Ukrainian Chamber of Commerce in Japan, UCCJ）會長Kateryna Yavorska及神戶學院大學教授岡部芳彥共同分享產業觀點，探討無人系統發展趨勢與跨區域生態系合作方向，並為此場記者會唯一受邀發言的企業代表。

錦明實業說明，錦明繼布局歐洲市場後，持續拓展國際產業對話版圖的最新進展，此次參與「日本－烏克蘭無人機產業聯盟」由在日烏克蘭商工會議所（UCCJ）發起，促進無人系統產業相關技術、製造能量與應用經驗的交流，並聚焦於防災應變、基礎設施檢測、醫療物流、海洋安全及公共安全等領域的發展。活動匯聚來自日本、烏克蘭、台灣及東南亞等地的產業代表，共同探討下一世代自主系統的發展方向與產業合作模式。

錦明實業表示，隨著無人載具應用持續擴大，產業競爭已逐步從單一產品或技術延伸至供應鏈韌性、系統整合力及實際場域應用經驗，如何建立兼具可靠與持續發展能力的產業生態，也成為全球無人系統產業關注的重要議題。

不過，錦明實業強調，現階段台灣與烏克蘭企業之間仍缺乏穩定且可信賴的溝通管道，在技術合作、產品驗證產業媒合等面向仍存在一定門檻。此次活動正提供台灣企業與烏克蘭產業之間更有效率的交流平台，有助於促進技術驗證與合作進程。

錦明指出，以非紅供應鏈布局與台灣製造完整解決方案為定位，投入自主無人載具、飛控系統及相關關鍵技術研發，目前已發表VIPER系列無人機、JMGFlight Remote Controller等產品，涵蓋飛行載具與地面控制系統的自主研發能量；無人載具產業的下一階段發展，不會是由單一參與者獨自打造，而是需要透過創新研發、製造能力、供應鏈與實際場域經驗的跨國串連，日本、烏克蘭、台灣與東南亞之間如何建立長期且可信賴的協作關係，將是加速下一世代自主系統發展的關鍵。