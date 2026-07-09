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經濟部砸百億建新大樓！打造綠建築智慧地標 五年後完工進駐

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部新建辦公廳舍統包工程9日動土。記者陳儷方／攝影
經濟部新建辦公廳舍統包工程9日動土。記者陳儷方／攝影

經濟部五年後將有新辦公室。經濟部今日舉行「新建辦公廳舍統包工程」動土典禮，辦公大樓新址位於台北市愛國東路與杭州南路口，總經費104.3億元，基地面積1.9公頃，共有3棟建築，地上分別有23層、16層，以及4層，除了辦公空間，還有商業設施。預計2031年11月所有機關完成進駐。

經濟部長龔明鑫致詞時表示，經濟部新建辦公大樓計畫推動歷程不易，他回憶自己在2017年、2018年來經濟部擔任次長時，第一次進入現有辦公廳舍，「確實有些驚訝」，心裡想在想，經濟部是國家的重要部會，怎麼辦公建築物是這樣的狀態？

不過，公有建築物的改建並不容易，尤其涉及土地、經費及跨機關協調，需要長時間推動，後來前部長王美花積極爭取興建經濟部新大樓，計畫才得以進行。

龔明鑫說，在擔任國家發展委員會主任委員期間，也協助爭取相關基地，這是一塊非常珍貴、非常漂亮的土地，王美花部長也不只是希望有一棟辦公大樓，而是希望這棟建築能夠具備循環、永續、節能等理念，在各方努力之下，終於於2022年9月7日正式核定新建計畫。

龔明鑫強調，作為國家重要的經濟發展與產業政策推動部會，經濟部新建大樓將融合智慧科技與永續理念，並取得多項認證指標，包括鑽石級綠建築標章、建築能效1+級、智慧建築標章，以及低碳建築相關標章。

行政院長卓榮泰擔任動土典禮主點官，致詞時表示，經濟部新建辦公大樓開工，象徵在國家經濟持續發展的同時，為未來產業發展注入新的力量。他感謝歷任行政院及經濟部長官，包括沈榮津、王美花及郭智輝等人，在計畫推動過程中的投入與努力，讓這項重大建設得以落實。

前經濟部長沈榮津、王美花都出席這場經濟部的重要典禮，但郭智輝跟台電80周年慶一樣，都缺席了典禮，但卓榮泰還是在致詞中感謝了郭智輝這位昔日工作夥伴。

卓榮泰說，建築師以「循環向上」為設計理念來設計經濟部新大樓，建築一層一層向上延伸，象台灣經濟持續成長、產業競爭力不斷提升，他笑著說，希望工程團隊將大樓一層層蓋高，國家的經濟也能一層層向上攀升。

卓榮泰指出，現代建築已不能缺少綠建築、智慧建築、節能減碳及環境永續等元素，而這些理念也正是經濟部長期推動的政策目標，未來經濟部的新大樓一定會成為國內最先進的智慧建築之一，將AI應用導入公共服務，展現政府推動智慧化轉型的決心。

經濟部 龔明鑫

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