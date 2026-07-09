產業AI輔導進度超前 經濟部估2028年突破2萬家

經濟部今天表示，去年10月成立「產業競爭力輔導團」，積極協助企業導入AI，截至目前已輔導9249家企業，其中93%為中小企業。產發署長邱求慧指出，原先訂定2028年輔導家數達1.4萬的目標，如今執行進度超前，預期可望突破2萬家。

經濟部產發署今天舉辦「產業競爭力輔導團推動成果發表」記者會，邱求慧指出，過去不少中小企業及傳統產業反映，不知道如何導入AI，也擔心成本過高、門檻太高，因此經濟部自去年10月成立產業競爭力輔導團，希望協助企業克服AI導入的困難。

在企業補助的部分，邱求慧指出，每家企業最高可獲得42萬的轉型輔導資源，並分為三階段進行，第一階段提供診斷輔導，掌握企業現況和實際需求，由政府補助19萬元、企業自籌1萬元；第二階段補助10萬協助企業建置AI軟硬體工具，以及12萬元人才培訓券；第三階段則提供研發轉型補助，每案最高補助500萬元，聯盟案最高可達4000萬元，協助企業深化AI應用。

針對實際推動成果，邱求慧指出，產業競爭力輔導團成立至今，已協助9249家企業導入AI，其中93%為中小企業，服務業約占6成，其中以批發零售業及餐飲業為主，製造業約占4成，以金屬製品業和機械設備業為2大宗；同時已盤點397項符合資安規範的AI工具，降低企業導入AI的資安疑慮。

他指出，目前逾9千家受輔導企業透過改善製程、不良率及提升研發效率等，帶動產值效益約323億元、AI普及率提升至38.5%，未來目標至2028年則希望AI普及率突破50%、帶動500億元產值。

至於原先設定至2028年輔導家數要達1.4萬家，邱求慧表示，1.4萬家是去年10月對外公布的目標，不過目前實際推動速度比原先預期更快，因此他認為AI輔導家數應有機會在2028年突破2萬家。

此外，媒體關切導入AI是否會造成企業裁員。邱求慧表示，從目前受輔導企業的經驗來看，台灣傳統產業普遍面臨缺工，AI主要是取代重複性高、找不到人做的工作，而非取代現有員工；若企業誤以為導入AI就可以裁員，「這個一定是會後悔」。政府鼓勵企業透過AI提升生產力、保存老師傅經驗及提高員工附加價值，而非以裁員為導向。

與會業者嘉信遊艇總經理龔俊豪也分享，公司成立50年來累積逾1100艘遊艇建造經驗，但隨著老師傅陸續退休，技術傳承成為一大挑戰。導入AI後，公司將歷史建造資料、客訴紀錄及電子郵件等內容建立知識庫，協助年輕工程師在設計、物料管理及報價階段快速取得所需資訊，降低重工率與估價誤差。

龔俊豪表示，AI最重要的價值在於將老師傅的經驗「整理、保存在AI大腦裡」，讓年輕世代得以持續傳承遊艇產業技術。