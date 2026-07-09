美伊衝突再起牽動能源市場 經濟部：油氣供應無虞、冬季備案已就位

美國總統川普宣布美伊停火已告結束，市場憂心荷莫茲海峽周邊衝突升高，恐再度衝擊全球能源供應鏈並推升油價。對此，經濟部今（9）日表示，能源應變小組持續掌握中東局勢發展，目前國內油氣供應充足，冬季需求也已完成存量盤點及採購規劃，相關應變方案均已備妥，可確保國內能源供應穩定。

美伊雖於2026年6月簽署象徵初步和平的諒解備忘錄，但近期情勢再度升溫。伊朗日前攻擊3艘行經荷莫茲海峽的商船後，美國中央司令部（CENTCOM）對伊朗展開新一波軍事行動，以精準導引武器打擊逾80個目標，區域緊張情勢持續升高。

川普8日在土耳其安卡拉出席北約峰會期間受訪表示，美軍仍有很大機會對伊朗發動新一波攻擊，並警告伊朗可能於當晚遭受重創，但也強調，美方仍將視情勢發展決定後續行動。他並透露，美方不排除重新在荷莫茲海峽實施海上封鎖，但僅針對伊朗。

由於荷莫茲海峽為全球重要能源運輸要道，市場關注衝突是否影響台灣能源供應。經濟部表示，能源應變小組持續密切監控中東局勢及國際能源市場變化，目前國內油氣供應維持正常，供應無虞。

經濟部指出，除已盤點國內油氣庫存外，也已完成冬季能源需求評估及採購規劃，並備妥各項應變措施，將持續視國際情勢滾動檢討因應策略，確保國內能源供應穩定，降低國際情勢變化對民生及產業的影響。