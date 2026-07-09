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颱風假還要上班嗎？勞動部解惑出勤一次看

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
巴威颱風目前距離台灣1140公里。圖／取自中央氣象署網站
巴威颱風目前距離台灣1140公里。圖／取自中央氣象署網站

強颱「巴威」逼近，恐帶來強風豪雨。勞動部提醒，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。如確需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如支付計程車費用。

此外，對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞工，勞動部有六大提醒，且雇主應遵守職業安全衛生設施規則第286條之2及「颱風天外勤安全指引」規定，備妥救生衣、安全帽、通訊設備及必要交通工具，確保勞工能安全執行工作。

勞動部說明，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，如上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。

曾有發生勞工朋友於颱風天上班途中遭路樹壓傷，勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，需透過勞資爭議調解及訴訟解決。雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，不該勞工自己負擔，降低勞工可能發生的職災風險。

勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

但雇主因業務性質需要，經勞工同意而出勤時，雇主應提供通勤協助，且要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助之內容。

此外，勞動部提醒，各事業單位及工地應立即啟動防颱整備措施，並針對戶外工作、搶修及外勤作業加強安全防護，以確保勞工生命安全。尤其是之前受風災與水災影響地區，更應加強落實安全防護措施。

颱風期間，雇主應避免使勞工從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作，如確實需有外勤作業，應依職安設施規則第286條之2規定及「颱風天外勤安全指引」等，應視作業危害性，置備適當救生衣、安全帽、連絡通訊設備與其他必要之安全防護設施及交通工具，以確保勞工生命安全。

勞動部提醒，外送及外勤服務業者應提供必要安全防護措施，確認已投保相關保險，並於地方政府宣布停止上班期間，不得強迫外送員或其他外勤人員冒險出勤。

勞動部強調，天然災害期間，「安全第一」是雇主應盡的基本責任。應確實做到事前防範、事中避險、事後檢查三階段原則，確保勞工健康與生命安全，同時減少災害損失。若雇主未於颱風期間落實必要防護措施而導致勞工發生職災，勞動部將依法查處、開罰。

巴威颱風 勞動部 雇主

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