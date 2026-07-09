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日本 AI 加持後市水漲船高 四大亮點產業齊現

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，日本正歷經制度性變革，經濟逐步邁向通貨膨脹穩定、薪資成長、投資活絡與生產力提升的嶄新階段，加以企業資本效率與公司治理改革持續推進，為日股提供有力的基本面支撐。日本四大亮點產業齊現，投資人可透過定期定額參與。

富蘭克林投顧觀察，日本積極透過政策挹注，以強化在半導體領域的影響力並精進經濟韌性，不只為正在進行中的多年期投資循環提供額外助力，也有利於內化為長期成長潛力，進而為企業獲利前景帶來短、中、長期的正面影響。

富蘭克林投顧指出，日本半導體產業的政策重心在於更廣泛的「投資帶動成長」架構，相關投資效益有機會外溢至內需領域，包括新建產能與基礎設施需求，將有利於電機工程公司，而隨之而來的龐大融資需求，則嘉惠銀行產業。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日股獨特投資優勢遍布內需與出口產業，經理團隊聚焦消費、金融、工業和科技通訊四大主題商機，精選成長潛力的個股，在內需與出口產業間取得平衡，建構可全面分享日本特有且深具產業優勢的投資組合。

邱正松指出，日股在過去30年長期被全球投資人忽略，如今正蛻變為多年期的投資機會。目前日股在全球投資組合中的配置仍偏低，風險報酬結構具吸引力。投資人宜以長期投資角度看待，同時善用市場不確定性，逐步提高日股等具備獨特長期報酬動能資產的配置。

日本 半導體 富蘭克林

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