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經濟部：2026年計量技術人員第二梯次考試 自7月13日起開放報名

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部標準檢驗局9日表示，為鼓勵優質計量專業人才投入計量領域，提升產業競爭力，並提供業界作為計量專業學識評鑑之參考，2026年下半年將辦理計量技術人員第二梯次考試，並自7月13日起至8月7日止受理線上報名，歡迎計量相關從業人員及有興趣之民眾踴躍報考。

本次考試將於9月12日起分別於北、中及南區，以電腦測驗方式辦理，有意報考者可於標準局網站(https://www.bsmi.gov.tw)及計量學習服務網(https://metrology.bsmi.gov.tw)下載考試簡章，以瞭解考試日程及相關規定。

標準局進一步說明，為協助考生熟悉考試系統操作方法，標準局計量學習服務網自7月13日起提供線上模擬測驗服務；並鼓勵考生選讀該網站所提供之計量領域相關數位課程，提高備考效率。

為協助考生瞭解考試規則、應試方式與提升專業學識，標準局也將於報考期間安排考試說明會，歡迎有興趣的民眾留意標準局及計量學習服務網網站之最新資訊。如有任何試務疑問，請電話洽詢02-23963360分機 5145許先生。

經濟部

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