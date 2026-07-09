數位產業署攜手創投與產業夥伴 推動 AI 新創投資

數位發展部數位產業署於昨（8）日與中華民國創業投資商業同業公會及中華民國私募股權投資商業同業公會共同主辦「2026台灣創投暨私募投資年會-數發部數產署AI專場」，本次活動聚焦人工智慧產業發展與投資機會，邀集政府、創投及新創企業齊聚交流，透過政策說明、投資經驗分享、Demo Show及一對一媒合，促進AI技術、資本與市場資源對接，加速臺灣AI新創成長。

數位發展部數位產業署長林俊秀表示，透過「算力」、「資料」、「人才」、「行銷」、「資金」等五大政策工具，建構臺灣AI產業生態系，在算力方面，提供免費的GPU算力資源；在資料方面，推動建置AI訓練語料資料庫；在人才方面，制定AI開發人才指引和認定標準；在行銷，持續舉辦「AI產業交流及媒合會」；而在資金方面，推動「加強投資AI新創實施方案」由政府搭配民間資金共同投資，透過與搭配投資人合作，協助具潛力之AI新創及數位經濟相關產業成長。

創投公會副理事長林宇聲則表示，數位產業署是整合資源、優化投資環境的關鍵樞紐，未來公會將持續扮演橋樑，串聯公私資源與國際市場，加速新創成長。

為使與會者更了解政策資源，本次活動邀請台北市電腦公會賴荃賢副總幹事深入介紹「加強投資AI新創實施方案」，說明政府推動AI新創投資的政策方向與資源機制；斯伯克國際創業投資有限公司總監簡夢瑤則分享AI投資實務經驗，從投資人的角度解析AI新創的市場機會與關鍵評估面向；阿爾發金融科技董事長楊琇惠也分享企業成長歷程，說明新創如何在資本支持下持續拓展市場。

活動現場邀請應援科技、智穎智能、醫知彼科技、博梭智能科技、漸強賴伯及泰科動力等6家AI新創進行Demo Show，展示人工智慧在企業服務、醫療、智慧應用及產業解決方案等領域的創新成果，同時與現場創投及企業代表交流並安排一對一媒合，增加投資與合作機會。

AI已成為全球產業競爭的重要關鍵，政府將持續透過政策引導、資源投入及跨域合作，協助新創企業加速技術商業化，並鼓勵更多民間資本投入AI創新應用。未來數位發展部數位產業署也將持續攜手創投、產業夥伴及相關公協會，打造完善的AI創新生態系，提升臺灣AI產業的國際競爭力，推動數位經濟持續發展。

「加強投資AI新創實施方案」相關資訊可洽AI百億投資方案網站查詢，或洽專案計畫辦公室專線：02-2784-4361諮詢。