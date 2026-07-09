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下半年經濟不降溫！中華信評：AI 需求帶動台灣 GDP 成長

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評今天公布標題為「2026年台灣年中信用展望：高度仰賴 AI 浪潮的成長可能帶來新的風險」的報告中指出，快速成長的全球資訊科技支出持續帶動台灣科技密集出口產業的發展，且2026 年下半年並無降溫的跡象。

不過，荷姆茲海峽重新開放應可降低台灣非科技業的極端風險，但由於中國需求疲弱且地緣政治與貿易不確定性仍高，因此風險仍然存在。同時，儘管總體經濟的不確定性與市場週期性波動對部分產業造成壓力，但台灣金融機構的信用實力應仍可維持穩定。

中華信評分析師蔡怡君表示：「AI 相關需求大幅增加為經濟成長的主要動能。」「不過，成長動能較為集中在 AI 相關產業亦導致新的經濟敏感性：AI 相關投資速度若趨緩恐將削弱科技出口與經濟成長力道；同時，對 AI 投資報酬率的重新評估可能導致科技公司股票的評價波動、資本流動變化並引發匯率壓力。」

報告中的其他分析重點包括：

融資需求：資本市場波動可能使融資管道受限，而外匯波動恐將衝擊未避險的美元部位。

中國經濟：不動產市場低迷與貿易流向變化對市場情緒與經濟成長構成壓力。

全球貿易：貿易政策波動加劇不確定性，使市場情緒、需求與貿易面臨的壓力升高。

地緣政治：中美關係的變化與地緣政治緊張局勢正在重塑全球風險、衝擊經濟成長與供應鏈，並加劇金融市場波動。

科技：AI 所帶動的技術革新使地緣政治分裂的現象加劇，網路風險與成本亦隨之升高，營運與關鍵基礎設施方面的弱點因而浮現。

氣候變遷：極端天氣與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本。

荷姆茲海峽 地緣政治 AI

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