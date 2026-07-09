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中研院院士會議音樂會 台北愛樂演繹台灣經典曲目

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院第36次院士會議藝文活動《經典之夜》，由台北愛樂管弦樂團擔綱演出。（圖片來源：中央研究院）
中研院第36次院士會議藝文活動《經典之夜》，由台北愛樂管弦樂團擔綱演出。（圖片來源：中央研究院）

中央研究院昨（8）日舉辦第36次院士會議藝文活動《經典之夜》，透過台北愛樂管弦樂團演繹經典與台灣意象曲目，邀請全球院士、中研院同仁及國際研究生學程（TIGP）的學生共同參與，為院士會議增添藝文氛圍。

中研院指出，此次音樂會由台北愛樂首席指揮林天吉執棒，邀請小提琴家蘇顯達擔任獨奏，演出以〈奧林匹克鼓號曲〉揭開序幕，並演出〈威風凜凜進行曲〉、〈臺灣音畫交響組曲選曲—鹿港廟會、龍山晚鐘、達邦節日〉，以及改編自民國8零年代電影金曲精選〈鹿港小鎮+小城故事+我的未來不是夢〉組曲等曲目；下半場安排〈慶典序曲〉、〈流浪者之歌〉、〈月亮代表我的心〉，最後以〈天堂與地獄序曲〉作結。

邀請TIGP學生共同參與，也是期望透過藝文交流，促進不同學術世代的互動。中研院指出，自2002年推動TIGP，與國內10所大學合作辦理14項博士學程，長期培育國際優秀博士人才。2023年提高博士生獎助金後，申請人數倍增、報到率同步提升，展現台灣對全球人才的吸引力。

此外，2023年中研院推出TIGP Extension（TIGP-X），以研究人員對研究人員的合作模式，邀請海外博士生來台合作研究。中研院表示，計畫推動近3年，已有64位來自歐洲、美洲及亞洲多所國際知名大學的年輕學人加入，研究領域涵蓋人文、生命科學及數理科學。

中研院指出，目前法國高等社會科學研究院（EHESS）及傅爾布萊特學術交流基金會（Fulbright Taiwan）均已與中研院簽署合作備忘錄，每年固定選送學生來台交流，TIGP與TIGP-X雙軌推動，將持續擴大全球科研合作與國際人才培育網絡。

台北愛樂管弦樂團首席指揮林天吉。（圖片來源：中央研究院）
台北愛樂管弦樂團首席指揮林天吉。（圖片來源：中央研究院）

小提琴家蘇顯達獨奏。（圖片來源：中央研究院）
小提琴家蘇顯達獨奏。（圖片來源：中央研究院）

中研院 音樂會 院士

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