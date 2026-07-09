三業者搶進 AI 算力中心 國發會：年底拚首宗 BOO 案簽約

AI算力中心作為數位基礎建設的重要基石。數發部日前徵求民間自行規劃參與AI算力中心BOO案，8日公布已有亞灣超算、技算力、東南開發三家企業遞件申請，且前兩家業者資格審查已通過。國發會預估，年底前有望出現我國首宗指標型數位建設促參案。

國發會攜手財政部與金管會共同推出「兆元投資國家發展方案」，透過機制創新、法規鬆綁，優化民間資金參與國家建設的投融資條件。在AI算力中心專案推動部分，國發會指出，數發部先前已發布函釋定義，企業建置AI算力中心，只要有對外開放使用率超過50%，即屬配合政策的公共投資範疇。

此外，財政部更於今年3月，正式將AI算力中心列入重大公共建設項範圍，讓符合資格的業者，有五年免徵營利事業所得稅等多項實質租稅優惠。在政策誘因帶動下，國發會表示，數發部於4月15日公告徵求民間自行規劃參與AI算力中心BOO（興建、營運、擁有）案，已有三家企業申請，預計今年底前可完成簽約，可望成為我國首宗指標型數位建設促參案。

除了AI算力中心外，國發會經濟發展處指出，為了持續擴大公建案源，國發會迄今已完成綠色低碳資料中心、電力交易平台輔助服務之表後儲能計畫、節能服務產業、充電樁、儲能產業、海底電纜、智慧倉儲及物流中心等項目的函釋，保險業無論直接投資或透過私募股權基金(PE)、創業投資事業(VC)間接投資，均可適用1.28%之RBC風險係數，並將投資限額提高至45%，提升保險業投資誘因。

隨著首宗AI算力中心BOO案即將邁向簽約階段，政府正積極將此成功經驗複製至其他領域。國發會表示，後續政策導引將優先鎖定能源建設與AI智慧應用兩大領域，包括AI算力中心配套能源供應設施如節能、創能、儲能及智慧系統整合；教育、醫療、金融等領域的主權AI示範應用。

國發會指出，財政部也將同步研議，將策略性產業函釋標的納入重大公共建設範圍，以多元租稅手段，鼓勵企業自提促參規劃，持續導引民間資金投資國家重要策略性產業及公共建設。