學者評青安3.0 「窮人補貼有錢人 根本是炒房」

青安政策將延續，並納入排富、並結合婚育獎勵及地區限制。景文科技大學財務金融系副教授章定煊直言，青安三點○「根本就是炒房政策」，政府應說清楚到底是否仍在鼓勵民眾買房；若一方面說要抑制房價，另一方面又延續房貸補貼，政策邏輯難以自圓其說。

章定煊表示，國外政策通常是一段一段的專案，任務完成或期限屆滿就結束，不會像青安方案一路延續。他指出，財政部先前曾表示利息補貼將取消，如今新版本卻仍未取消相關補貼，「難道政府嫌房價不夠高嗎？」

他說，新方案表面上納入年所得兩百萬元排富，但若採個人所得認定，條件仍然過於寬鬆。例如先生收入千萬元、太太收入未達兩百萬元，仍可透過太太名義申請新青安，排富效果有限。他認為，這項政策等於是「窮人補貼有錢人」，嚴重破壞垂直公平。

章定煊指出，國外若有類似住宅優惠，通常會有明確政策指向，例如美國對退伍軍人提供住宅貸款優惠，是為了吸引民眾從軍，退伍後也有一套配套照顧。但台灣幾乎讓多數人都能使用，政策目標不清，制度設計又到處都是洞，難以理解政府為何要繼續推動。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨從市場面觀察，青安三點○可以補上前一版本破網，也加碼掛鉤國家政策，與外界預期相去不遠。但市場討論度不如過往熱絡，除了房市冷卻，民眾想在股市多拚點現金，也是話題難掀熱度的關鍵。

青安三點○是否能對房市產生如二點○版的強心針效果，徐佳馨坦言「不大可能」。她分析，新版限制較多，且貸款一次後不能再貸；公股行庫雖願承作，但審核嚴格，加上後續勾稽查核，民眾不致以身試法。加上目前成屋市場疲軟，好案不如想像多，不容易再掀起當年的滔天巨浪。