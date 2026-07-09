青安3.0將拍板…央行緊盯房市 嚴控銀行放款

青安三點○即將拍板，恐影響中央銀行房市管制措施效果。據悉，央行內部已加強檢視銀行內部不動產貸款控管情況，留意相關政策造成的影響。

銀行主管透露，青安三點○包括婚育家庭貸款額度提升，排富條款等，對政策端是協助首購與成家。但對銀行授信端，央行已經數度要求，金融機構必須回歸擔保品價值及銀行不動產授信占比等問題。至於授信也要遵守５Ｐ（People、Purpose、Payment、Protection、Perspective）原則，並非符合政策資格就代表銀行可以放款。

央行總裁楊金龍今赴立法院財委會，針對「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，央行因應策略與政策工具」專題報告。根據報告內容，央行認為房價修正有限，民眾購屋負擔仍重。尤其自疫情以來，主要經濟體累計房價漲幅仍以台灣最大，我國房價所得比也居高。在此背景下，將持續檢視各銀行內部控管不動產貸款總量情形，並關注信用資源流向生產事業實質活動狀況，留意房地產相關政策對房市可能影響，滾動檢討信用管制措施執行成效。

報告指出，央行採取選擇性信用管制措施，主要是為防範銀行信用資源過度集中不動產市場，並引導信用資源流向生產事業實質活動所需資金。

金融圈人士指出，說穿了，央行政策重點很難處理房價高低，而是控管銀行授信結構。也就是說，央行能處理的是金融機構端，避免銀行資金過度流向不動產；但住宅供給、房價負擔、首購補貼與婚育誘因，仍屬行政院、財政部及內政部等部會政策範圍。

市場人士表示，央行選擇性信用管制的功能，較像是在資金面設下防火牆，避免銀行信用資源過度集中房市；並引導資金回到生產事業，但若政策一方面提高特定族群購屋貸款額度，另一方面央行又持續要求銀行控管不動產授信，未來銀行實際承作時，恐怕面臨政策目標與風險控管之間的取捨。