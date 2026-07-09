新聞眼／青安貸款政策目標太多 「四不像」更難退場

青安三點○將於八月上路，針對婚育家庭的貸款額度上限，將給予較高額度。記者余承翰／攝影

青安三點○即將拍板，從目前規畫方向來看，這項政策已愈來愈像一個「四不像」。它想照顧首購，也想鼓勵婚育；希望加入排富機制，又不想對房市衝擊太大。每一個目標都有其政策理由，但當太多政策目標被放進同一套房貸工具，也讓青安貸款面臨一個尷尬現實：政策愈修愈複雜，也愈來愈難退場。

先看新制最大亮點，是把婚育條件納入貸款額度。若結婚或育有子女，額度可望提高到一二○○萬元、一五○○萬元。表面上，這是回應少子化與青年成家壓力，讓成家、有小孩的家庭，有機會負擔空間較大的住宅。這樣的政策出發點並非不能理解，畢竟在高房價環境下，青年首購與婚育家庭確實面臨更高門檻。

但問題是，少子化的核心壓力，是否能靠多借幾百萬元房貸處理？增加貸款額度，和減輕育兒壓力之間，並不能直接畫上等號。政府用房貸政策回應婚育問題，恐怕也反映政策工具有限、短期內只能先從既有制度加碼的無奈。

更大挑戰是，提高貸款額度不是降低房價，而是提高買方可承擔的總價。當雙北新竹等地供給有限、房價預期仍強，政策增加的購買力並非留給買方，可能被市場轉嫁到房價。政府原意是幫助年輕家庭進場，但若市場預期跟著政策調整，最後可能反而墊高賣方價格底線。

至於外界關注的個人年所得兩百萬元排富條款，也很難達到精準排富效果。舉例來說，若夫妻雙薪各自年所得三百萬及一百萬元，合計家戶所得達四百萬元，仍未被排除在外。這樣的設計或許是為避免過度限縮政策適用對象，讓真正有婚育需求的家庭被擋在門外；但也因此說要排富，又排得不夠徹底；說要照顧年輕人，資源也未必能精準落在最需要的人身上。

青安政策的本質問題，在於把太多目的塞進同一個政策工具。首購、婚育、排富、防炒房，全部都想兼顧，結果每一項都只能折衷處理。更麻煩的是，優惠一旦推出，就很難收回。買方會把優惠條件視為新常態，賣方也會把政策支撐納入定價；若房價未來再往上，政府下一次恐怕又會面臨是否延續的壓力。

青安政策當初是為幫青年首購，如今演變成婚育補貼、房市支撐與政治承諾的混合體。這背後有政府面對高房價與少子化雙重壓力的考量。但每項政策都有侷限性跟適用時機，政府能否明確回答，青安三點○究竟要解決什麼問題，何時、如何退場，恐怕才是更重要答案。