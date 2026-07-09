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交易時間提早 買零股不再吃悶虧 但小心胖手指

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

零股交易機制有重大改革，除了交易時間提前至九時，撮合時間也將從五秒縮短為一秒，可使零股與整股的報價曲線更貼合。券商表示，零股交易兩項改革措施都在避免零股投資人吃悶虧，可助零股交易更趨於公平。

分析師指出，目前零股交易時間九時十分才開始，但台股一開盤經常是變動最劇烈時刻，當美股或是期貨行情出現大波動，零股交易人被迫比整股投資人晚十分鐘才能進入交易，結果是市場都反應完利多利空消息了，零股投資人才能加入戰局。零股交易提前至九時，與整股同步開盤，可避免投資人因時間差而吃悶虧。

券商主管說，市場開盤初期波動最劇烈就是那十、廿分鐘，零股投資人未來能在第一時間參與市場定價，避免因開盤後一、二十分鐘的劇烈波動而錯失交易時機。

此外，零股撮合時間現在是五秒，而整股盤中交易是逐筆撮合，只要買方出價大於或等於賣方出價，會立刻成交，沒有秒數限制，當零股撮合時間縮短為一秒，零股交易撮合速度會更接近整股交易撮合速度，對零股投資人而言，交易制度更公平。

不過，因應零股交易速度加快，券商手機下單頁面應做改善，避免投資人下錯單。券商主管指出，很多券商App零股與整股切換位置相近、介面相似，原本要買一股有可能因為太緊張而不小心點錯成一張，採五秒撮合時還來得及取消委託，改採一秒撮合恐怕按錯就會來不及取消，以致發生「胖手指」慘案。

券商主管建議，小資族可依帳戶資產設定每日交易額度，例如帳戶一百萬元，就將交易額度設定約一百萬元，以降低胖手指造成違約交割風險。

此外，股市分析師也認同零股交易制度改革，撮合時間縮短至一秒、與整股於上午九時同步開始交易都是好事，友善並公平對待小資族投資人。

台股 美股 零股

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