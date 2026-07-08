獨／青安3.0房屋總價門檻將採三級制 婚育貸款分1200萬、1500萬兩級

青安3.0新制即將拍板定案，其中包括婚育貸款額度的優惠已有譜。財長莊翠雲周三在財委會備詢時，已表示會對於有婚育的借款人有優惠額度，據可靠消息人士指出，將分成「婚」與「生育」兩種，倘若申貸前二年有結婚，亦即已結婚二年的，就可將申貸額度從1000萬元提高至1200萬元，倘若是申貸時已有小孩，額度將可從1000萬元拉高至1500萬元。

總統賴清德宣布獎勵婚育的政策方向，青安3.0新制也將響應政策，因此把貸款額度的上限，再和單身族作區隔，一般單身族1000萬元，但倘若是已婚2年的，則可拉高至1200萬元，但倘若之後離婚，八大行庫就得追討比起1000萬多貸出來的200萬元。

因此可說，八大行庫除了現行要去對「非自住」的青安借款戶追討利息之外，未來還將化身為「婚姻徵信所」，去了解貸款戶是否有「婚變」；據了解，大型行庫對於實務上還得去調查借款戶的婚姻狀況，認為很困難，對此內政部將提供相關戶政資料供大型行庫日後對借款人的婚姻狀況作勾稽。

至於房屋總價將採取「三級制」門檻。據知情人士透露，除了台北市以房屋最高總價3500萬元為門檻之外，新北市與新竹縣市將以2500萬元為門檻，其他地區，包括位列六都的桃園、台中、高雄、台南，或其他各縣市，則總價門檻一律為2000萬元。

據悉，新竹縣市之所以位列和新台北市同樣水準2500萬元，主要由於竹科房價因為AI產業發展越來越高，已帶動在地房價飆漲，因此房價門檻位列2500萬元與新北市同級，比台中、高雄、桃園、台南等六都城市還高。

知情人士指出，當初在訂定各區域總價的限制時，為了不讓外界垢病「借新青安買豪宅」，因此以在當地「買二房」來估算合適的總價，最後才決定用上述的「三級制」價位來作總價限制。

此外，外界所關注的所得門檻，到底是訂「家戶」年所得200萬元，或是個人年所得200萬元，據悉，已確定會以個人年所得200萬元作為申貸門檻，一位消息人士指出，財部內部已有在新青安借款人所得收入的統計，發現在年收入在200萬元以上的借款人占比很低，因此認為200萬的限制不致讓目前新青安能借得到的，新制上路之後就借不到。對於200萬元到底應採個人或家戶所得，兩種方向都有人各持立場論戰，但最後方案決定採取個人年所得，據悉也擔心用家戶年所得來限制，將使政策成效打折扣。

在利率方面，還會有「回溯條款」，亦即，在現行的新青安制度之下申貸的，即使到8月1日新青安2.0（青安3.0）上路，利率補貼仍會比照新制有「3加4」（前三年和後四年逐漸落日）的補貼，亦即同樣有長達7年的利率補貼優惠，包括現行的所有新青安的貸款戶，利率補貼都可一併從現行的最長3年，延長至7年。