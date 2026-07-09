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新青安核貸戶轉售套利 財部加強查核

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

立委王世堅昨（8）日指出，新青安核貸戶轉售高達2,897件，其中出售交易利得達100萬元以上案件計1,835件，占比約63%，還有許多利得達500萬以上，轉手套利500萬元遠高於補稅及追回利息金額，要求財政部應加強自住查核。

對此，財政部長莊翠雲回應，自住查核不會放鬆，會繼續追查。

立法院財委會昨審查財政部附屬單位相關預算，多位立委關切青安3.0政策方向。王世堅引述監察院調查報告指出，新青安查核12.5萬戶，2,500戶違規，但就臺銀及土銀提供新青安核貸案件分析發現，借款人為無收入學生有176件，他質疑是逃避贈與稅。審計部審核意見亦指出學生未具購屋資力，是否適用新青安貸款有待商榷。莊翠雲回應，部分案例是父母幫忙支付頭期款或貸款，但銀行會要求提出連帶保證。

立委劉書彬質疑新青安統計顯示「房價所得比」在15倍以上者，占核貸總數超過三成，顯示補貼愈多房屋地板價愈高，是否考量將貸款金額上限與合理的房價所得比掛鉤。莊翠雲說會一併納入考量。

劉書彬指出，據公股銀行資料顯示，新青安50歲以上核貸者逾6,700戶、占比5.23%；年收入超過200萬元者超過1.8萬戶、占比14.38%，是否需要國家補貼利息來幫助他們成家。莊翠雲說，統計年齡50歲以下占94.61%，50歲以上基本上為少數，未來青安3.0會將收入及年齡納入限制。

王世堅 新青安 土銀

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