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青安3.0房屋總價分級設限 個人年所得逾200萬不得申貸

經濟日報／ 記者朱漢崙／台北報導
青安3.0新制預計兩周內拍板，據指出，房屋總價上限將採三級制，超過上限不得申貸，台北市為3,500萬元，新北市、新竹縣市為2,500萬元，其餘縣市上限為2,000萬元。 記者季相儒／攝影
青安3.0新制預計兩周內拍板，據指出，房屋總價上限將採三級制，超過上限不得申貸，台北市為3,500萬元，新北市、新竹縣市為2,500萬元，其餘縣市上限為2,000萬元。 記者季相儒／攝影

青安3.0新制預計兩周內拍板，據指出，房屋總價上限將採三級制，超過上限不得申貸，台北市為3,500萬元，新北市、新竹縣市為2,500萬元，其餘縣市上限為2,000萬元。另，個人年所得200萬元以上也不得申貸。

新青安貸款將於7月31日屆期，青安3.0新制正密集討論中，房屋總價、個人年收入限制方向，已愈來愈明朗。

房屋總價將採取「三級制」設限。知情人士透露，除台北市以房屋總價最高3,500萬元，新北市與新竹縣市為2,500萬元，其他地區總價上限一律為2,000萬元。

據悉，考量竹科受惠AI產業發展，已帶動在地房價飆漲，因此新竹縣市比照新北市門檻，比台中、高雄、桃園、台南等六都城市都還高。

至於外界關注的200萬元所得限制，到底是以「家戶」或「個人」來看，據悉，已確定會以個人年所得200萬元作為分界點，達200萬以上不得申貸，非以家戶所得認定，以避免「懲罰婚姻」。

消息人士指出，財部內部統計，發現年收入200萬元以上的借款人占比很低，新制不致影響太大。對於200萬元到底應採個人或家戶所得，兩種方向都有人各持立場，但最終方案決定採取個人年所得。

財政部長莊翠雲昨（8）日在立法院回應立委質詢時表示，青安新方案將針對婚育家庭提供優惠額度。

據知情人士指出，將分成「婚」與「生育」兩種，倘若申貸前二年有結婚，亦即已結婚二年，就可將申貸額度從1,000萬元提高至1,200萬元，若申貸時已有未成年子女，則額度將可從1,000萬元拉高至1,500萬元。

但倘若之後離婚，八大行庫就得追討比起1,000萬多貸出來的200萬元。也就是說，八大行庫除要去對「非自住」青安借款戶，追討利息外，未來還將化身「婚姻徵信所」，了解貸款戶是否「婚變」。

據了解，大型行庫對於實務上，還得去調查借款戶婚姻狀況，認為實務上有難度，內政部將提供相關戶政資料供大型行庫日後對借款人婚姻狀況進行勾稽。

至於利率方面，還會有「回溯條款」，亦即在現行新青安制度之下申貸的，即使到8月1日青安3.0上路，利率補貼仍會比照新制有「3+4」（前三年和後四年逐漸落日）補貼，亦即同樣有長達七年的利率補貼優惠。

青安3.0針對年收、房屋總價、申貸年齡都將設上限，並加碼婚育宅貸款額度，目標是要讓有限資源能精準分配。

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