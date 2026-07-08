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大陸團促法影響台商布局？許舒博：經商應政經分離

中央社／ 台北8日電
中國「民族團結進步促進法」1日實施，外界關注對台商在中國經營及兩岸經貿往來的影響。全國商業總會理事長許舒博今天表示，經商應以政經分離態度看待，只要未造成經貿上的不公平待遇或限制，就不會特別考量政治因素。中央社
中國「民族團結進步促進法」1日實施，外界關注對台商在中國經營及兩岸經貿往來的影響。全國商業總會理事長許舒博今天表示，經商應以政經分離態度看待，只要未造成經貿上的不公平待遇或限制，就不會特別考量政治因素。中央社

中國「民族團結進步促進法」1日實施，外界關注對台商在中國經營及兩岸經貿往來的影響。全國商業總會理事長許舒博今天表示，經商應以政經分離態度看待，只要未造成經貿上的不公平待遇或限制，就不會特別考量政治因素。

商總今天舉行第十二屆第3次會員代表大會，並與日本台灣商會聯合總會簽署合作備忘錄。許舒博表示，今天與日本台灣商會簽署合作備忘錄只是開始，後續將陸續與亞洲、北美洲、大洋洲、歐洲及世界台灣商會聯合總會簽署合作備忘錄，預計9月底前完成主要布局。

許舒博指出，希望建立全球台商網絡，讓世界各地台商協助台灣企業拓銷，形成「台灣人幫助台灣人」的合作模式，這也是商總今年最重要工作。

許舒博透露，商總年底將爭取行政院支持籌辦「台灣服務業國際博覽會」，邀集全球買主來台，並結合各地台商組織及相關產業共同參與，希望把台灣優質產品行銷至世界各地。

對於中國日前施行「民族團結進步促進法」是否影響台商，許舒博表示，經商應與政經分開看待，只要沒有對經貿造成不公平待遇或不利影響，就不會特別考量相關政治因素；只要有商機，商總都願意協助企業在台灣尋找合作對象。

此外，近期證交所研議延長台股交易時間，許舒博指出，政府若延長交易時間，證交稅收入可能增加，對政府而言是好事，但也可能對社會及投資環境帶來不同影響；他認為，相關制度仍應與產業界充分溝通，在尚未取得共識前，不宜倉促宣布實施。

台商 許舒博 商總

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