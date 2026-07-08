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央行上修今年CPI年增率至1.93% 輸入性通膨壓力可控

中央社／ 台北8日電

主計總處最新公布的6月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.6%，創17個月最大漲幅，通膨議題再次浮上檯面。中央銀行指出，第2季CPI漲幅確實高於預期，因此上修全年CPI年增率預測值至1.93%，但輸入性通膨壓力仍屬可控。

央行9日將於立法院財委會就「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」進行專題報告，今天書面報告率先出爐。

央行指出，今年第2季台灣CPI及核心CPI年增率分別為2.17%、2.15%，略高於央行6月理事會預估的2.1%、2.06%。

不過央行指出，在政府採供給面措施穩定國內物價下，今年1至6月平均CPI年增率為1.7%，通膨情勢仍屬溫和；即便6月進口物價年增率達23.07%，大多反映至相關出口物價，對國內影響相對有限。

央行表示，考量近期國際油價已回降至中東戰爭前的水準，預期未來國內油品及相關旅遊、交通服務價格可望逐漸調降，今年第3、4季國內通膨率應屬可控。

央行進一步指出，在對第3、4季預測值假定不變下，全年CPI及核心CPI年增率預測值，將分別由6月理監事會預估的1.91%、1.9%，略為上修至1.93%、1.92%，而地緣政治風險及天候是影響通膨走勢的主要不確定性因素，將密切關注後續發展。

央行 通膨

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