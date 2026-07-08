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AI國力再升級！數發部推首件數位促參案 AI算力中心2業者入選

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部推動AI算力中心建設再向前邁進。數發部表示，AI算力中心已納入數位建設重大公共建設項目，並採BOO（Build-Own-Operate，興建、擁有、營運）模式推動，由民間企業投入資金，負責規劃、興建及後續營運，打造我國人工智慧基礎建設發展的重要支柱。

數發部指出，為引導民間力量投入AI算力基礎建設，已於2026年4月15日正式公告徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案，採促進民間參與公共建設模式辦理，這也是我國首件具指標性的數位建設促參案件，期望透過公私協力方式，加速AI算力資源布建。

本案申請期限至2026年5月14日止，共有3家業者提出申請。經資格審查後，亞灣超算股份有限公司及技算力科技股份有限公司等2家業者通過審查，數發部已於2026年7月6日於官網公告，並分別安排於7月17日及7月21日舉行公聽會，廣泛蒐集地方民眾意見，作為後續推動規劃參考，確保建設方向符合地方需求。

至於另一申請人東南開發投資有限公司，數發部表示，雖其提出的可行性評估報告未通過審查，但仍感謝該公司參與AI算力中心促參建設提案。未來數發部將持續推動數位建設促參案件，若有相關政策公告，也歡迎各界踴躍參與，共同投入我國數位科技及AI算力發展。

數發部強調，AI算力是推動人工智慧應用與產業創新的關鍵基礎，透過民間投資與政府政策引導並行，將逐步完善我國AI基礎建設環境，提升整體數位競爭力。

數發部

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