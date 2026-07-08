基本工資調至3萬以上？ 商總許舒博：受衝擊最大是大量聘用移工的產業

勞動部將於第3季召開最低工資審議會，決定明年最低工資，外傳這次審議會將討論調漲基本工資至3萬元以上。全國商業總會理事長許舒博8日表示，調高基本工資未必具有足夠誘因改善缺工問題，目前適用基本工資者超過六成以上為外籍移工，因此調漲基本工資，受衝擊最大的反而是大量聘用移工的產業。

全國商業總會8日舉行會員大會，許舒博會前接受媒體訪問時，針對基本工資可能調至3萬元以上的議題，他說明，目前國內缺工主要來自少子化造成勞動人口減少，年輕世代不願投入部分職場，尤其3K產業缺乏本國勞工投入，營造業因高溫及氣候變遷影響，更加劇缺工。

許舒博表示，目前適用基本工資者超過六成以上為外籍移工，因此調漲基本工資，受衝擊最大的反而是大量聘用移工的產業。至於金融業等白領產業，幾乎沒有員工領取基本工資，因此影響有限。

針對商總這次召開的會員大會，許舒博表示，商總今年最重要的工作，就是串聯全球各地台商組織，建立合作網絡，希望透過「台灣人幫助台灣人」，協助台商拓展海外市場。他指出，商總今天與日本台商簽署合作備忘錄（MOU），7月17日將與亞洲總商會簽署合作，之後還將陸續與北美洲、大洋洲、歐洲及世界總商會完成合作備忘錄，預計9月底前完成全球布局。

其他各項合作時程還包括7月8日的日本台商總會，7月17日的亞洲總商會、北美洲、大洋洲商會，9月19日的歐洲商會，以及9月22日世界總商會。許舒博表示，希望建立完整的全球台商網絡，未來由各地台商協助台灣企業拓展海外市場。

許舒博並表示，年底將向行政院爭取支持，由商總主辦台灣服務業國際展會。屆時將邀請全球買主來台採購，也希望全球各地台商總會依照各自產業，安排會員返台參與，協助台灣優質產品行銷全球。他表示，由台灣人對接台灣人，不僅合作效率最高，也能降低語言溝通成本，希望打造完整的服務業國際行銷平台。未來也將邀集全球各地台商總會理事長返台，共同研議如何協助台灣服務業走向世界。

至於大陸台商的交流是否會受中國大陸《民族團結促進法》影響，許舒博表示，他不會以政治因素看待經貿合作。只要沒有出現對台商不公平待遇，或對經貿造成不利影響，就不會因此影響商業合作。他指出，目前中國大陸各省台商協會與商總互動密切，只要有合作需求，商總都願意協助促成。此外，包括香港、九龍及香港台灣商會，也都與商總保持密切聯繫。香港方面若有產業合作需求，希望商總協助尋找台灣合作對象，商總也樂於協助。