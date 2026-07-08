開發潛力的綠色團隊 環境部百億基金帶動綠色投資新格局

環境部8日於「2026台灣創投暨私募投資年會」盛大舉辦專場活動，由部長彭啓明親自出席，向各界分享「台灣綠色成長基金」推動成果與未來方向。彭啓明表示，面對全球淨零轉型趨勢，環境治理、資源循環及廢棄物管理已不再只是環保議題，而是企業能否立足國際市場的重要基礎。環境部將透過法規制度、產業輔導，促進綠色產業發展與台灣綠色成長基金的帶動。

彭啓明指出，循環經濟產業要加速發展，必須建立完善的制度基礎。環境部近期完成《資源循環推動法》修正，將過去以廢棄物管理為主的思維，逐步轉型為資源循環與循環經濟導向；同時推動《廢棄物清理法》修正，透過制度及科技管理，提升資源回收再利用效率，促進循環經濟發展。未來包括太陽光電板、風力發電設備、資料中心伺服器、關鍵金屬及各類新興能源設施的回收再利用，都將成為循環經濟的重要發展方向，也將帶動更多投資機會與商業模式。

彭啓明表示，環境部希望扮演的不只是法規主管機關，更是產業發展的協助者。未來除持續完善法規制度，也將運用科技管理、政策工具及資源媒合，引導企業由「廢棄物處理」逐步轉型為「資源循環服務」，協助企業將環境挑戰轉化為商業機會，讓循環經濟成為支撐臺灣永續發展的新動能。

彭啓明表示，許多循環經濟與綠色技術企業具備高度潛力，但因產業模式、財務模型及成長路徑較不為金融市場熟悉，導致綠色企業與投資人之間資訊落差及磨合期較長等問題，環境部也將持續透過「台灣綠色成長基金」及相關輔導與媒合活動，協助金融機構、創投及私募基金更瞭解循環經濟產業特性，也協助綠色企業強化財務規劃、公司治理及募資能力，加速資金投入綠色產業。彭部長並呼籲更多投資夥伴與綠色企業共同加入，攜手壯大臺灣綠色經濟生態系。

8日環境部專場活動並安排 Demo Show，邀請10家具發展潛力的綠色團隊登台展示，包含光泰環能股份有限公司、李連資源科技股份有限公司、京冠生物科技股份有限公司、海力雅集成股份有限公司、漾拓國際股份有限公司、環海淨塑實業股份有限公司、岳鼎智慧能源股份有限公司、科淨能源股份有限公司、誠佳科紡股份有限公司、電電數位股份有限公司等；亦邀請祺富資本與活水社企從搭配投資人角度分享公私協力推動綠色投資的經驗。

彭啓明最後強調，循環經濟的發展不能只靠政府或單一企業，而是需要產業、金融、投資人及社會共同建立完整的綠色循環經境生態圈。環境部將持續作為產業最堅實的後盾，協助串聯法規、資金、技術、市場及國際資訊，促進企業交流合作，讓每一家企業的資源都有機會成為另一家企業的原料，共同打造循環利用、永續成長的綠色產業鏈，提升臺灣面對全球淨零轉型的競爭力與韌性。