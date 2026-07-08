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經濟部推動國產四足機器人研發平台 打造智慧巡檢救災韌性

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
經濟部下午舉行「四足機器人國產研發平台發表」，仁寶副總經理梁志賢（前排左起）、台科大校長顏家鈺、工研院院長張培仁、經濟部產業技術師副長周崇斌、經濟部次長何晉滄、消防署副署長簡萬瑤、所羅門董事長陳政隆、英業達副總經理陳逸萍、東元電機總經理陳恆偉、工研院機械所所長張禎元（後排左起）、消防技術顧問基金會總經理呂海清、工研院副院長胡竹生、新漢董事長林茂昌、來達科技總經理劉建昌、台大機械工程系教授李貫銘等出席。記者曾學仁／攝影
經濟部下午舉行「四足機器人國產研發平台發表」，仁寶副總經理梁志賢（前排左起）、台科大校長顏家鈺、工研院院長張培仁、經濟部產業技術師副長周崇斌、經濟部次長何晉滄、消防署副署長簡萬瑤、所羅門董事長陳政隆、英業達副總經理陳逸萍、東元電機總經理陳恆偉、工研院機械所所長張禎元（後排左起）、消防技術顧問基金會總經理呂海清、工研院副院長胡竹生、新漢董事長林茂昌、來達科技總經理劉建昌、台大機械工程系教授李貫銘等出席。記者曾學仁／攝影

經濟部下午舉行「四足機器人國產研發平台發表」，經濟部次長何晉滄、所羅門、仁寶、英業達、創博、來達科技、東元電機等產業代表及內政部消防署等長官出席，除四足機器人國產研發平台說明，並展示機器狗技術平台及功能模組。

經濟部產業技術司下午舉辦「經濟部四足機器人國產研發平台發表記者會」，發表由科技專案支持、工研院攜手國內產學研共同打造的國產四足機器人研發平台成果。

平台串聯所羅門、仁寶、英業達、創博、來達科技、東元電機等國內產業夥伴，完成兩款國產原型機，並完成地下涵洞巡檢、自主導航巡檢、群體協作及消防救災等多元應用驗證，展現臺灣智慧機器人自主研發、系統整合及應用落地實力，為建構國產智慧機器人生態系，提升產業競爭力及國家韌性，奠定重要基礎。

經濟部政務次長何晉滄表示，臺灣具備精密加工、ICT 及半導體等世界領先優勢，是發展智慧機器人的重要驅動力，面對複合式災害及基礎設施維護需求，透過科技多元應用來強化社會韌性，已成為重要政策方向，經濟部推動國產四足機器人研發平台，以「攜手產業共創開發」為核心，結合工研院跨域研發能量及國內供應鏈，歷時一年半完成自主平台建置，掌握高階馬達、光達感測、核心控制器、慣性測量儀(IMU)、AI大腦與模擬等關鍵技術，並串聯非紅供應鏈，攜手國內產業發展國產關鍵模組及原型機。

經濟部協助廠商導入巡檢監測、公共場所安防巡邏及場偵察等應用測試，並透過法人科專持續升級四足機器人研發平台，補足國內智慧機器人關鍵技術缺口，攜手業界加速推動國產智慧機器人，技術成熟與產業化，打造具國際競爭力的智慧機器人產業。

四足機器人具備優異的地形適應能力，是實體AI的重要應用載具，可協助第一線人員執行高風險場域偵察、基礎設施巡檢及物資運補等任務，降低執勤風險，提升公共安全與國家韌性。

現場同步展示國產四足機器人技術平台與多元應用成果，包括地下涵洞設備巡檢、自主導航巡檢及群

體協作搬運。地下涵洞設備巡檢模擬台電公司地下涵洞場域，展現四足機器人上下樓梯、匍匐前進、低角度觀測及長距離移動等能力，可深入狹窄，崎嶇環境執行設備巡查與儀表判讀，群體協作展示則由三隻四足機器人協同搬運重要物資，展現多機協同、任務分工及物資補給能力，未來廣泛應用於巡檢、救災及物流等場域。

國產四足機器人技術平台與多元應用成果，包括地下涵洞設備巡檢、自主導航巡檢及群體協作搬運。地下涵洞設備巡檢模擬台電公司地下涵洞場域，展現四足機器人上下樓梯、匍匐前進、低角度觀測及長距離移動等能力。記者曾學仁／攝影
國產四足機器人技術平台與多元應用成果，包括地下涵洞設備巡檢、自主導航巡檢及群體協作搬運。地下涵洞設備巡檢模擬台電公司地下涵洞場域，展現四足機器人上下樓梯、匍匐前進、低角度觀測及長距離移動等能力。記者曾學仁／攝影

經濟部下午舉行「四足機器人國產研發平台發表」，四足機器人帶領參觀來賓前往會議室。記者曾學仁／攝影
經濟部下午舉行「四足機器人國產研發平台發表」，四足機器人帶領參觀來賓前往會議室。記者曾學仁／攝影

群體協作展示則由三隻四足機器人協同搬運重要物資，展現多機協同、任務分工及物資補給能力，未來廣泛應用於巡檢、救災及物流等場域。記者曾學仁／攝影
群體協作展示則由三隻四足機器人協同搬運重要物資，展現多機協同、任務分工及物資補給能力，未來廣泛應用於巡檢、救災及物流等場域。記者曾學仁／攝影

國產四足機器人技術平台與多元應用成果，包括地下涵洞設備巡檢、自主導航巡檢及群體協作搬運。地下涵洞設備巡檢模擬台電公司地下涵洞場域，展現四足機器人上下樓梯、匍匐前進、低角度觀測及長距離移動等能力。記者曾學仁／攝影
國產四足機器人技術平台與多元應用成果，包括地下涵洞設備巡檢、自主導航巡檢及群體協作搬運。地下涵洞設備巡檢模擬台電公司地下涵洞場域，展現四足機器人上下樓梯、匍匐前進、低角度觀測及長距離移動等能力。記者曾學仁／攝影

經濟部 機器人 英業達

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