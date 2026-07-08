經部組機器狗國家隊 英業達、仁寶、所羅門、東元等本土供應鏈出列

經濟部產業技術司8日發表科專計畫下，由工研院主導、並且串聯本土商「四足機器人國產研發平台」成果，現已打造兩款國產原型機，並完成地下涵洞巡檢、自主導航巡檢、群體協作及消防救災等多元應用驗證。經濟部與包括所羅門（2359）、仁寶（2324）、英業達（2356）、創博、來達科技、東元電機（1504）等國內供應鏈組成國家隊，宣示將進軍全球機器狗市場。

經濟部表示，為提升國產四足機器人的自主決策與環境適應能力，平台運用經濟部技術司計畫支持的NVIDIA Taipei-1 超級電腦及 NVIDIA Omniverse 模擬平台，建立超過4,000隻虛擬四足機器人同步進行AI 訓練，透過「先模擬、後部署」模式，提升四足機器人自主適應能力，加速AI 模型開發、驗證與部署。

經濟部政務次長何晉滄表示，台灣具備精密加工、ICT 及半導體等世界領先優勢，是發展智慧機器人的重要驅動力。面對複合式災害及基礎設施維護需求，透過科技多元應用來強化社會韌性，已成為重要政策方向。經濟部推動國產四足機器人研發平台，以「攜手產業共創開發」為核心，結合工研院跨域研發能量及國內供應鏈，歷時一年半完成自主平台建置，掌握高階馬達、光達感測、核心控制器、慣性測量儀（IMU）、AI大腦與模擬等關鍵技術，並串聯非紅供應鏈，攜手國內產業發展國產關鍵模組及原型機。

經濟部表示，未來將透過 A+淬鍊業界科專，降低廠商前瞻技術研發及產品開發風險，協助廠商導入巡檢監測、公共場所安防巡邏及火場偵察等應用測試；並透過法人科專持續升級四足機器人研發平台，補足國內智慧機器人關鍵技術缺口，攜手業界加速推動國產智慧機器人技術成熟與產業化，打造具國際競爭力的智慧機器人產業。

工研院院長張培仁表示，智慧機器人已成為推動產業升級的重要關鍵，建立自主技術與完整產業生態系，更是台灣發展智慧機器人產業的重要基石。過去國際四足機器人多採封閉式架構，國內業者較難取得底層控制技術，也不易依不同應用需求進行系統整合與功能開發。在經濟部科技專案支持下，工研院扮演技術研發與平台整合的角色，建立從零組件、模組、系統到 AI 軟體的自主技術能量，並串聯整機製造、系統整合、控制器、LiDAR 光達、關節馬達、電池、慣性量測、AI 軟體及消防應用等關鍵領域的國內產業夥伴，共同打造開放式智慧機器人研發平台，透過平台共享、模組整合與應用驗證，加速產品開發及技術商品化，帶動更多產業投入智慧機器人創新應用，逐步建構具國際競爭力的MIT智慧機器人生態系。

經濟部說明，國產四足機器人具備優異的地形適應能力，是實體 AI 的重要應用載具，可協助第一線人員執行高風險場域偵察、基礎設施巡檢及物資運補等任務，降低執勤風險，提升公共安全與國家韌性。今日經濟部同步展示國產四足機器人技術平台與多元應用成果，包括地下涵洞設備巡檢、自主導航巡檢及群體協作搬運。其中，地下涵洞設備巡檢模擬台電公司地下涵洞場域，展現四足機器人上下樓梯、匍匐前進、低角度觀測及長距離移動等能力，可深入狹窄、崎嶇環境執行設備巡查與儀表判讀。自主導航巡檢則結合 LiDAR 建圖、自主定位、自主避障及自主平衡等技術，可於未知環境自主完成巡查任務；群體協作展示則由三隻四足機器人協同搬運重要物資，展現多機協同、任務分工及物資補給能力，未來可廣泛應用於巡檢、救災及物流等場域。

事實上，國產四足機器人完成國內首例消防功能驗證，通過消防署認定之第三方公證單位測試，在距離火源2公尺、天花板溫度100℃的模擬火場環境下，成功執行火場偵察任務，驗證其於高溫、高風險環境下的作業能力，未來可望協助消防人員於災害現場執行環境偵察、蒐集即時資訊，提升救災安全與效率。