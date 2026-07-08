國發會攜櫃買辦Demo Show 12家新創對接創投資金

台灣新創加速鏈結資本市場。國發會、國發基金與櫃買中心8日在「2026台灣創投暨私募投資年會」舉辦「亮點新創Demo Show專場」，邀集12家新創企業向國內外創投、私募基金、企業創投及產業領袖簡報，盼透過資金與產業資源對接，協助新創跨越募資門檻，朝創櫃、興櫃及上市櫃發展。

國發會指出，12家新創中，前九家來自「創業綻放計畫－創業大聯盟競賽」，自超過2,800家參賽團隊中脫穎而出，聚焦AI與智慧科技、生醫創新生活兩大領域。

AI與智慧科技方面，包括投入次世代衛星通訊相控陣列技術的星相科技、發展智慧水上無人載具的豐漁水產養殖、結合AI與生物力學打造客製化非圓形鏈盤的皓準科技，以及深耕原子級薄膜製程技術的原子精製等團隊，展現台灣在AI、半導體及智慧應用領域的技術能量。

生醫創新生活領域則有先勁智能、亞洲準譯、艾斯創生醫、展興生物科技及日日好食等業者，涵蓋AI醫療檢測、病原定序、微創醫材、動物疫苗及植物性蛋白食品等創新應用。

另外，由櫃買中心推薦的三家創櫃板企業，包括遠東醫電科技、易得雲端及騰雲運算，分別布局智慧醫療、雲端通訊及資安防護等領域，也於活動中向投資人展示技術成果與商業模式。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心長期致力建構多層次資本市場，提供新創企業從早期到成長階段的資金支持，此次與國發會合作，不僅促進新創與創投資金媒合，也串聯企業與產業資源，協助培育具國際競爭力的新創企業。

國發會副主委詹方冠表示，新創企業的成長本就是一場永不停歇的馬拉松，競賽結果出爐並非結束，對於新創團隊而言，更是下一段全新起跑挑戰的開始。此次Demo Show也是「創業綻放計畫」陪跑機制的一環，透過結合產業、投資、法律及會計等專業資源，協助新創穩健邁向創櫃、興櫃及上市櫃，提升台灣新創的國際競爭力。