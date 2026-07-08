企托新制逾750間企業申請 延長至9月30日截止

為持續協助企業建構友善育兒職場環境，減輕員工家庭育兒負擔，強化企業留才攬才，勞動部於本年度推動企業托育補助新制，自2026年5月1日受理申請迄今已超過750間企業提出申請，並有企業仍積極洽詢中，迴響熱烈。

勞動部說明，考量事業單位新制上路後詢問踴躍並反映尚須充裕作業時間因應處理，勞動部已於今年6月12日發布，今年度第二期受理時間延長至2026年9月30日止。

另為強化雇主辦理托育之支持力道，行政院於5月28日院會通過並送請立法院審議中的「性別平等工作法部分條文修正草案」增訂第23條之1有關企業托育支出租稅優惠規定，企業設置托兒設施或提供托兒措施支出，得就支出金額的200%，自其支出當年度所得額中減除。

勞動部示，補助項目重點說明如下：

一、設置員工哺(集)乳室：最高補助新台幣2萬元。

二、托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心）：新興建完成者，最高補助500萬元；已設置者，每年最高補助100萬元，並取消250人以上之雇主附設托兒服務機構6年以上，不再補助之限制。

另外，不論新興建或已設置托兒設施，除設施設備外，自5月1日起新增3類補助項目，包括：

1、「營運費」補助，每人每年最高6千元。

2、「教保、托育人員人事費」補助，每人每年最高6萬元，每一雇主最多補助5人。

3、「減免員工收托費用」補助，每人每年最高9千6百元。以上3類補助，以托兒設施收托員工子女數計算補助額度。

三、職場居家式托育服務：每年最高補助100萬元，托育人員人事費補助，每人每年最高6萬元，每一雇主最多補助2人。

四、育兒補貼：每年最高補助100萬元，雇主提供每位員工育兒補貼最高補助1萬元；未滿100人企業，補助實支數70%，100-499人企業，補助實支數60%，500人以上企業，補助實支數50%，並取消育兒補貼補助須以員工子女「送托托兒服務機構」為要件。

事業單位新興建完成或已設置托兒設施，得申請「托兒設施」補助，最高補助金額分別為500萬元及100萬元。如另有提供員工育兒補貼之事實，得再申請「托兒措施」之育兒補貼，每年同一事業單位最高補助金額為100萬元。

勞動部提醒，請事業單位把握時間提出申請，今年將辦理多場說明會，有意願設立托兒設施者，也辦理個別免費專家專案輔導，歡迎事業單位多加運用。有關補助申請，請至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」以線上申請方式，向企業所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。