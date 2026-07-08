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瓜地馬拉推動「晶片之路」 賴總統盼台商以此布局美洲市場

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統8日接見「瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯（Luis Alberto Contreras Colíndres）」乙行。他表示，雙方近年來持續深化醫療照護、產業發展及經貿交流等各領域合作關係。未來政府將持續鼓勵台灣廠商，以瓜地馬拉做為布局美洲市場的重要樞紐，深化雙邊合作。

賴總統致詞表示，台灣與瓜地馬拉是兄弟之邦，這些年來不斷深化合作關係，不論在醫療照護、產業發展或經貿交流等各領域都有豐碩成果。

他提到，尤其，去年6月阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）總統伉儷來台進行國是訪問，不僅重申兩國良好雙邊關係，也表達希望勾勒雙邊合作新方向。當時他和阿雷瓦洛總統共同簽署「半導體合作意向書」，並見證兩國簽署合作文件，建立政治協商機制，也持續促進雙邊投資合作。

賴總統指出，現在在兩國的交流和努力之下，瓜地馬拉除了穩健推動「晶片之路」的國家發展策略，與台灣的經貿連結也更加深化。瓜地馬拉最近連續兩年對台出口達到1億3千萬美元，展現兩國龐大的合作能力。

他也說，瓜地馬拉已成為台灣第一大蔗糖與第四大咖啡供應國，代表來自瓜地馬拉的優良農產品，早已成為許多台灣民眾生活中的一部分。未來政府也會持續鼓勵更多台灣廠商，將瓜地馬拉做為布局美洲市場的重要樞紐，持續深化邦誼，共創繁榮發展。

賴總統期盼台灣和瓜地馬拉繼續並肩同行，並在國際上相互扶持，也感謝康特雷斯議長在今年5月簽署友台決議，支持台灣參與聯合國體系及世界衛生組織（WHO），以及瓜地馬拉國會強力聲援，共同支持台灣的國際參與。

瓜地馬拉 賴清德 國會

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