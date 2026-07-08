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2026創投年會登場 資誠助新創接軌國際

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

隨著全球創新與數位轉型加速，企業投資新創的模式也持續改變。資誠聯合會計師事務所表示，企業愈來愈傾向透過企業創投（CVC）及策略合作，引進外部創新資源，投資人的角色也不再只是提供資金，更重要的是協助新創拓展市場、媒合客戶與合作夥伴，並提供產業及國際市場洞察，成為新創成長的重要推手。

2026台灣創投暨私募投資年會於7月7日至8日在台北登場，活動由中華民國創業投資商業同業公會與中華民國私募股權投資商業同業公會主辦，資誠聯合會計師事務所擔任合作夥伴，今年以「國際鏈結」為主題，聚焦創投如何協助新創突破成長瓶頸、加速拓展國際市場，並透過投資與跨界合作推動台灣產業升級。

資誠聯合會計師事務所所長暨策略合作事業執行長徐聖忠表示，根據《2025台灣新創生態圈大調查》，目前新創企業的投資來源日益多元，其中以企業內部投資部門及企業設立的創投基金占主要地位。企業透過投資與合作建立分工互補模式，不僅有助新創快速成長，也能為企業帶來創新動能，形成雙贏局面。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智主持「創業投資引領台灣產業新動能」論壇，探討全球科技典範轉移下，創投如何成為串聯新創與大型企業的重要橋梁。論壇邀請光寶科技（2301）資深處長陳宏明、聚達創投（Mesh Ventures）Partner Bob Cheng及AppWorks合夥人詹德弘共同與談，分享透過跨界合作與精準投資，協助台灣產業持續升級的經驗。

次日活動中，資誠聯合會計師事務所創新創業服務協同主持會計師吳仁杰參與「1 on 1 Round Table」交流，與多家科技新創針對經營管理、募資及市場拓展等議題交換意見，提供專業建議。

吳仁杰表示，資誠除參與創投年會外，也持續透過創業成長加速器及《台灣新創生態圈大調查》，提供新創企業專業輔導與產業研究，攜手合作夥伴推動台灣新創生態系持續發展。

創投 資誠 會計

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