快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

國際友人接連訪台 林佳龍：台灣將持續與民主夥伴同行貢獻世界

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍7日陪同總統賴清德總統府接見多位來訪國際友人，包括美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、美國國家民主基金會（NED）會長威爾遜（Damon Wilson），以及出席「台灣海洋國際論壇」的各國貴賓。林佳龍表示，從患難中的友誼、共同的民主價值，到台灣參與國際事務的決心，均再次證明台灣只要堅持走在民主道路上，就會有理念相近的夥伴並肩同行。

林佳龍指出，達克沃斯參議員長期關心並支持台灣，雙方上次見面是在去年端午節前夕，當時曾一同提前品嘗台灣肉粽。林佳龍表示，達克沃斯參議員爽朗而親切的笑容令人印象深刻，而她於2021年搭乘美國軍機來台，協助捐贈 COVID-19 疫苗給台灣的義舉，至今仍讓台灣人民十分感念。

林佳龍也特別感謝達克沃斯參議員長期參與美國國會「參院台灣連線」，並多次支持友台議案。尤其在美國獨立建國250周年、台灣總統直選30年的歷史性時刻，達克沃斯參議員與跨黨派參議員共同提出決議案，肯定台灣民主成就，展現美國國會對台灣堅定而持續的支持。

此外，林佳龍也表示，威爾遜會長是台灣的重要友人，自2021年就任美國國家民主基金會會長以來，已第5度訪問台灣，充分展現對台灣民主發展及公民社會的重視。NED也長期與台灣非政府組織及公民社會夥伴維持廣泛而深入的合作。

林佳龍引述威爾遜會長所言，「具韌性的民主制度，有助於世界的和平與繁榮」，並表示高度認同。林佳龍指出，台灣正因擁有自由民主的社會，科技、產業與創新能力才能獲得國際民主夥伴信賴，並進一步帶動 AI 產業蓬勃發展。他也強調，「民主是經濟繁榮的基石」一直是他深信不疑的價值。

林佳龍表示，民主台灣常因中國大陸威權霸道而受到不公平對待。上個月，在中國大陸打壓下，台灣被迫缺席於肯亞舉辦的「我們的海洋大會」。然而，大海沒有國界，其遼闊精神應與多元共榮相互輝映；中國大陸無法阻擋台灣參與國際、貢獻世界的決心。

林佳龍指出，今年由海洋委員會舉辦的「台灣海洋國際論壇」，再度邀請來自15國的重量級國會議員、政府官員、專家學者與企業領袖齊聚台灣。7日與會貴賓亦於總統府與賴總統會面，分享海洋治理及深化國際合作的經驗。

林佳龍強調，在威權擴張壓力之下，台灣的民主之路並不輕鬆。他感謝所有國際友人在關鍵時刻給予台灣幫助與勇氣，並表示「台灣永遠珍惜各位的友誼」，也將持續以具體行動貢獻世界，與民主夥伴相伴同行。

林佳龍 賴清德 總統府

延伸閱讀

美國聯邦參議員達克沃斯再次訪台 7日晉見賴總統

賴總統：中國各種跨國鎮壓與監控行徑 引起國際社會高度警戒

賴總統：海洋沒有國界 台灣走向世界決心不會改變

川習會後首位訪台美國會議員 譚美：台灣安全攸關全世界安全

相關新聞

謝金河看破生技股炒作陷阱…活到150歲不再是夢 台廠如何靠豬器官修復搶下東協盲人商機？

「人類在未來10年之內，將面臨一場抗癌的重要革命！」財信傳媒董事長謝金河在《數字台灣》節目中指出，近期與小學同學聚會，大家關心投資之外，更關注「健康」問題。節目也特別請來禾榮科技總經理沈孝廉與亞果生醫董事長謝達仁，切入高階放射醫療設備與再生醫學領域。

國際友人接連訪台 林佳龍：台灣將持續與民主夥伴同行貢獻世界

外交部長林佳龍7日陪同總統賴清德於總統府接見多位來訪國際友人，包括美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、美國國家民主基金會（NED）會長威爾遜（Damon Wilson），以及出席「台灣海洋國際論壇」的各國貴賓。林佳龍表示，從患難中的友誼、共同的民主價值，到台灣參與國際事務的決心，均再次證明台灣只要堅持走在民主道路上，就會有理念相近的夥伴並肩同行。

富崴拖累台電離岸二期 台電啟動議約解決30部風機安裝 罰款待算

森崴能源因財務問題於6月下市，子公司富崴能源承攬台電離岸風電二期工程，但31座風機中目前僅完成1座安裝，早已逾期未完工。台電董事長曾文生8日表示，富崴能源與風機廠商合約終止，因此台電現在正重新與風機廠商議約，完成議約後即可安裝剩餘未安裝的30座風機，同時也會依契約追究富崴違約責任。

李四川公布四大產業政策 推動AI科技廊帶將產業及人才留在新北

國民黨新北市長參選人李四川今前往新店寶高智慧園區參訪並提出產業政策，他說，新北市擁有全台最大的製造業基礎與最完整的科技產業聚落，若年底當選一定用「AI科技廊帶」主軸，推動產業用地擴大、科技產業提升、新興產業佈局及人才培育四大方向，讓產業留在新北，人才留在新北，打造新北AI產業的高科技聚落。

AI資料中心將新增5項審查指標 龔明鑫：想設算力中心的很多

經濟部日前預告修正《能源開發及使用評估準則》，針對設置5MW以上超大型及主機代管資料中心的審查，新增產業效益評估，立委張嘉郡關切新增指標是否影響投資意願。經濟部長龔明鑫表示，經濟部是鼓勵設置的，「現在要想要設立算力中心的企業或單位也是蠻多的」。

3-2期森崴又德風場有救？傳天豐擬併購…經長說話了

經濟部已啟動離岸風電區塊開發3-3期選商作業，天豐新能源日前向媒體釋出擬以併購方式再度投入台灣離岸風電市場，外界揣測天豐新能源目標指向日前下市的森崴集團3-2期又德風場。經濟部長龔明鑫8日在立法院經濟委員表示，天豐新能源要怎麼做，都要跟行政部門說了才算數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。